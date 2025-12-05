大埔牛雜名店老虎岩12.7結業　店主：宏福苑火災啟發珍惜當下真諦

開業9年、以牛雜、燒賣等著稱的大埔名店「老虎岩（第6座）潮式粉麵咖啡」，早前宣布將於12月7日結業。店主透過社交專頁發文解釋，決定結業與近日宏福苑火災有關，指事件令他深切體悟生命的真諦，「平安相守、珍惜當下，方為至珍」。



位於大埔東昌街的「老虎岩」由店主郭先生承接父親祖傳滷水配方、牛腩牛雜粉麵起家，其後店主又自家研製手打魚肉燒賣，獲關注組力推，為區內人氣店，經常大排長龍。在宏福苑大火期間，店方曾為災民及救援人員、義工等，免費提供飲品和小食。不過，該店早前在Facebook專頁宣布，將於12月7日停止營業。

老闆在結業啟示中解釋：「近期因個人意外及宏福苑火災事件，讓我深切體悟生命的真諦，平安相守、珍惜當下方為至珍」。至於未來，老闆指會專心調整身心、細緻規劃未來方向，之後再謀新篇。

老闆亦對顧客9年來的支持表達了由衷的感謝，稱假期期間，顧客們耐心排隊等候的情景，讓他感到無比珍貴。老闆強調此次暫別並不意味着結束，期望未來能以更加完善的姿態與大家重聚，同時衷心祝願宏福苑的逝者家屬能早日走出陰霾，祝福所有街坊和朋友們安康幸福。