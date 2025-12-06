深水埗海港茶餐廳涉非法擴營業範圍及食物室不潔　罰停牌14日

食物環境衞生署今日（6日）公布，位於深水埗的海港茶餐廳，因非法擴展營業範圍及食物室不潔，屢次違反《食物業規例》，被暫時吊銷牌照14日，由即日起至12月19日須暫停營業。該店過去因非法擴展營業範圍，在今年1月至2月期間曾被停牌7日，署方呼籲食肆遵守《食物業規例》，否則牌照可能被暫時吊銷或取消。



海港茶餐廳因非法擴展營業範圍及食物室不潔，由即日起至12月19日須暫停營業。 （Google Map街景截圖）

海港茶餐廳非法擴展營業範圍及食物室不潔 即日起暫停營業

食物環境衞生署今日（6日）公布，位於深水埗東京街56至58號嘉利閣地下H鋪及鋪前露天座位的海港茶餐廳，因非法擴展營業範圍及食物室不潔，屢次違反《食物業規例》，食肆持牌人被食環署署長暫時吊銷牌照14日，由即日起至12月19日須暫停營業。

食環署指，食肆持牌人曾因上述違例事項，於今年7月及9月兩次被法庭定罪，共罰款5,500元。由於根據違例記分制記下持牌人15分，食肆因此須停牌14日。

海港茶餐廳因非法擴展營業範圍，在今年1月至2月期間曾被暫時吊銷牌照7日。（Google Map街景截圖）

因非法擴展營業範圍 今年1月至2月曾停牌7日

食肆持牌人也因非法擴展營業範圍，於去年2月和11月兩次被法庭定罪，共罰款7,700元，因而被記下30分，在今年1月至2月期間曾被暫時吊銷牌照7日。

食環署提醒，食物業處所持牌人必須遵守《食物業規例》，否則牌照可能被暫時吊銷或取消。市民亦可瀏覽食環署網頁，查閱持牌食物業處所名單。