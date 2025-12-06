今日新聞8分鐘｜男涉偷煙遭撳地｜災民搬過渡屋聞警鐘成驚弓之鳥

荃灣中心單位雜物起火 火舌焫着樓下冷氣機頂 1人不適

荃灣中心發生火警。今日（6日）凌晨3時12分，荃景圍87號荃灣中心北京樓冒煙起火，消防到場出動一條喉和一隊煙帽隊撲救，24分鐘後將火救熄。案件中沒有人受傷。

消防經調查後，相信是7樓一個單位擺放在窗邊的雜物首先起火，76歲姓陳男住戶嘗試撲救不果，濃煙熏黑其單位和8樓的外牆，火舌亦跌落樓下，波及6樓單位冷氣機頂和晾衫架。起火原因沒有可疑，消防帶走該名男住戶和一隻寵物犬。他疑吸入濃煙感到不適，經檢查後毋須送院，其他住戶從睡夢中驚醒，約100人疏散到樓下安全位置。

宏福苑大火｜弟燒傷終可自主呼吸 兄憂復康路漫長 盼政府續援手

大埔宏福苑5級大火，造成超過230人死傷，當局搜索和調查工作仍然持續。逝者已矣，生者如斯，區先生是死傷者的家屬，父母罹難，胞弟嚴重燒傷，一直留院深切治療部，危在旦夕。區先生指今日（5日）清晨院方來電，指其44歲胞弟不用再依賴醫療器材，可以自主呼吸和說話。原來當日胞弟催促父母先走火警，自己折返取銀包時卻被撲至的火舌吞噬。他痛惜胞弟要面對無盡的皮肉之苦，身心煎熬，只盼日後復健路上，有政府或機構可為他們提供援助。

宏福苑大火｜災民搬新田 聞火警鐘成驚弓之鳥：10日二次走火警

大埔宏福苑五級大火，死傷枕藉，逾千個家庭流離失所。受災居民連日來陸續獲安置到不同區分的單位，其中有入住元朗牛潭尾過渡性房屋「新田部屋」的災民，今日（6日）早上又經歷火警鐘響，匆匆取起手機等走火警，其間還以為火警是幻覺，幸最終確定是有住戶煮食引起煙霧，無人受傷，虛驚一場。

有片｜男子涉天瑞商場便利店偷煙 職員撳地制服 警搜出他人證件

網上流傳一段影片，可見天水圍天瑞商場地下位置，兩名男子合力將一名黑衫男撳地制服，黑衫男稱「明明就係你打我！你傻㗎！」灰衫男反駁：「係咩，嗰度影到㗎！你傻我都傻，一齊傻呀！」警員其後到場，續將黑衫男按在地上，他一度高呼：「隻手係咪整損呢？好X痛呀!」警員亦將黑衫男帶入一間便利店內調查，他被反手鎖上手銬，坐在地上，影片就此結束。

銅鑼灣33歲男揸大膽車欲逃不果 車藏$60萬毒品和偽鈔 涉5罪被捕

銅鑼灣今日（5日）有「毒品快餐車」被警方截獲。下午4時許，警方港島總區交通部執行及管制組巡經蘭芳道時，發現一輛停泊於雙黃線的私家車形跡可疑，於是上前打算票控，男司機隨即下車逃走，被制服時更一度反抗，但警員最終在途人協助下將他制服。

據知，警方召緝毒犬到場協助搜車，檢獲約1,400克懷疑氯胺酮、45粒懷疑含有依托咪酯（前稱太空油）的電子煙彈，以及33張懷疑港幣偽鈔，檢獲的毒品總市值約60萬元，遂以5項罪名拘捕涉案33歲男司機，分別是「販運危險藥物」、「被取消駕駛資格期間駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」、「管有偽鈔」及「阻礙警務人員執行職務」。

習近平與馬克龍於都江堰非正式會晤 品茗共進午餐

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）繼續訪華行程，12月4日由北京轉抵成都後，5日與中國國家主席習近平在都江堰非正式會晤，兩國元首夫婦在懷古亭品茗，同日並共進午餐。

天文台料冷鋒下周末殺到 12.13市區最低15度 有地區半日跌10度

【天文台／HKO／明天的天氣／冷鋒／周末天氣】本港踏進12月開始踏入冬季，下周日（7日）為廿四節氣的「大雪」，本港氣溫仍未顯著下降。不過，天文台今日（5日）預告一道冷鋒將於下周末抵達華南，屆時北風增強及有一兩陣雨，氣溫顯著下降，12月14日市區氣溫更降至15度至19度，吹北風5級，初時離岸及高地間中6級。

翻查自動分區天氣預報，若以新界打鼓嶺為例，下周六（13日）中午12時預料錄得23度，惟12個小時後，翌日（14日）凌晨零時已跌至13度，即半日急降10度；至於港島黃竹坑也在半日急降9度。