今日新聞8分鐘｜宏福苑大火女兒DNA採樣辨雙親｜立會選舉90席誕生

宏福苑大火災丨消防員親述傷者從火海衝出 無人機助天台災民解困

大埔宏福苑五級大火災傷亡慘重，火場環境極為複雜、危檢。前線消防員在接受內地傳媒訪問時，親述兩度入火場救人的情況，指現場處於高溫狀態，同時高處不停掉落雜物和碎石，消防員須一邊為傷者擋開，一邊救援。其中一名傷者全身大面積燒傷，「衝火海出嚟」。亦有入職20年的高級消防隊長直言不少消防員經歷火災後有很大的陰影，但同時目睹獲救者與家人重聚的畫面令他印象深刻。

消防處處長楊恩健在訪問中亦提到，火災中無人機透過熱成像技術，協助消防員制定滅火策略，其監測技術在救援間找到2名受困在天台的居民，最後協助消防員成功救出。

宏福苑大火｜宏昌閣印傭偕老僱主待援 踏滾水逃生 憂留醫爺爺

大埔宏福苑五級火災，傷亡慘重，包括不少外傭。獲救的印尼外傭Kholifah走過生死邊緣，起火後拍門通知鄰居逃生，但因後樓梯滿佈黑煙，要折返單位等待救援。單位已被濃煙攻入，外牆的火舌波及單位，廁所已被燒毁。

那時，她平躺在地上，以濕毛巾掩着口鼻，打最後的電話給印尼家人：「有機會沒法回家。」苦等3小時，Kholifah及爺爺嫲嫲終獲救，消防員為她戴上黃色的呼吸輔助器，濃煙令她看不清前路，她無着鞋，赤腳行走，忍受地面滾燙的熱水，終能逃出生天。如今爺爺仍留醫，她思及老僱主時顯得憂心不已。

宏福苑大火｜父母罹難成灰燼 女兒採樣後哽咽：想畀返個身份佢哋

「喺屋裡面搵到舊好細好細、縮到好細（的遺骸），都唔知係阿爸定阿媽嘅…」家住宏福苑宏昌閣低層的陳小姐，父母在火警中罹難，她和胞妹今日（8日）到大埔社區會堂進行DNA採樣，希望辨認出父母遺骸。她哽咽道：「好傷痛，好想畀返個身份佢哋（罹難父母），就算搵唔到都畀返個身份…...」

張栢芝涉違約 強調無簽個人簽經理人合約 泣稱媒體令我好大壓力

藝人張栢芝被指違約被追逾1千萬案續審，張今（8日）繼續在高等法院接受原告律師盤問，她稱她只承認新亞洲是其經理人，強調沒有與任何個人簽署經理人合約，重申她所披露的文件均是真的。張在原告律師反覆盤問下，更突然哽咽說：「我呢兩日喺到『吞』文件⋯我兩日都無瞓過覺⋯媒體令我好大壓力，佢哋求其執到兩句就可以寫故事⋯我無辦法控制到佢哋即時嘅報道。」

立法會選舉|民建聯直選保10席卻失近25萬票 一區失5.6萬票大跌68%

【立法會選舉2025】立法會換屆選舉結果出爐，外界關注大埔宏福苑火災對選情造成影響。其中大埔區所屬的新界東北選區，現屆議員民建聯陳克勤及新民黨李梓敬均成功連任，不過陳克勤今屆得票僅41,612票，較上屆少21,243票，跌幅達33.8%。不過民建聯失票最多的是包括將軍澳的新界東南選區，得票比上屆減少5.6萬票，大跌68.2%。

建制最大黨民建聯今次在10個地方選區中各取一席，仍維持10個直選議席，但今屆總得票僅431,457票，較上屆的680,833票大跌近25萬票，跌幅達36.6%，是直選跌票最多的政黨。

立法會選舉｜直選廢票率3.12%高於上屆 新界東北蟬聯最多廢票區

立法會選舉結果今日（8日）出爐，直選投票率31.9%，較上屆高1.7個百分點。《香港01》統計地區直選公布總投票數字1,317,682票，以及各候選人實際得票1,275,469票，發現廢票有42,213張，廢票率達3.12%，較上屆的2.04%，高出1.08個百分點。當中新界東北廢票率最高，達3.45%，九龍東廢票率最低，有2.79%。

泰柬衝突︱兩國邊境再交火 互指對方先挑釁

泰國與柬埔寨邊境12月7日再爆衝突，泰國外交部晚上表示，柬埔寨軍隊向在泰國境內修繕道路的泰國軍人開火，迫使泰軍自衛還擊，造成2名泰國士兵受傷。泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）預定8日將往邊境前線視察。不過，柬埔寨國防部卻稱，是泰國軍隊先開火，而柬埔寨軍隊並未還擊，批評對方作出毫無根據的指控。

金寶湯高層錄音曝光後被炒 稱自家產品「給窮人吃」：我幾乎不買

美國老牌罐頭湯大廠金寶公司（Campbell's Co）爆出醜聞，一位離職員工日前將公司資訊科技副總裁巴利（Martin Bally）告上法院，並提交會議錄音作為證據。錄音顯示，巴利不只種族歧視印度裔同事，還把自家公司產品貶為專供「窮人」的「高度加工食品」。《華爾街日報》26日報道，金寶公司已將強迫休假的巴利開除。