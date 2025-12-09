今日新聞8分鐘｜張栢芝最後出庭作供｜毒販漏行李累司機｜

宏福苑大火災．最新｜160人亡 6人失聯 棚下現疑似骨頭將再化驗

【12月9日17:15更新】警務處處長周一鳴，第二階段行動已完成，在過程中透過與相關部門合作，本周已將所有包圍大廈一帶跌下的棚架清空，在其中一處發現多一件懷疑人類骨頭，但會再檢驗是否真是人骨，還是動物或之前已出現過的死者的身體部分，會再化驗。消防處將7座受影響大廈的升降機槽內的水泵走，無發現任何遺體。

車CAM直擊︱屯門公路私家車「舞龍」 橫越三線撼七人車及吊臂車

屯門公路發生交通意外，今日（9日）早上7時53分，從網上車CAM影片可見，一輛藍色私家車沿快線往屯門方向行駛，至小欖對開一個彎位時，突然「舞龍」左搖右擺，撞向石壆之後失控，先撼沿中線行駛的中港澳門三地車牌七人車，最終連跨三條線撞向慢線吊臂車，揚起大量灰塵和白煙。

有片｜石硤尾CAP帽男舞𠝹刀攻擊 六旬漢以手擋格：報警呀有刀呀

屯門公路發生車禍。今日（22日）凌晨2時許，一輛白色Tesla沿屯門公路往元朗方向行駛，途經香港珠海學院對開一個彎位時，懷疑失控「自炒」，撞毀了約5米鐵絲網及約5米的樓梯扶手，再衝向左邊草叢。29歲黃姓女司機報稱受輕傷，無法打開車門一度被困，由消防救出，毋須送院。

就現場所見，Tesla仍然壓在草叢，氣袋彈出，車頭損毀，指向屯門方向，附近鐵絲網和樹枝被壓毀，警方專用停靠區的斜壆留有清晰車痕，不排除有人先剷上斜壆，斜壆頓變「跳台」，Tesla儼如「炮彈飛車」，飛越鐵欄凌空直衝草叢。黃女事後站在路邊，協助警方調查，卻未能通過酒精呼氣測試，超標接近2倍，涉嫌「酒後駕駛」被捕，被帶返警署作進一步調查，案件交由新界北交通意外調查隊第五隊跟進。

張栢芝涉違約 原告方指其電影票房失利 張：我媽媽覺得好好喎！

藝人張栢芝被指違約被追逾1千萬案，今（9日）在高等法院續審，張栢芝繼續作供。原告方問及張，其電影是否票房失利，張先反問：「咩叫票房失利？」原告方修改字眼，再問張是否知道有媒體認為其作品票房失利，張即反駁：「點解要問傳媒覺得好唔好？我媽媽覺得好好喎！」、「傳媒係你親戚嚟架？」，又指對方律師的提問有挑釁性，稱「好難答」。據原告方引述的電郵，張的助手周靜宜（Emily）曾向余提出，如沒有合適的電影，寧願延長合約期限，「因為不想做爛片女王了」。張庭上回應，指原告方不可以用其助手的電郵問她。

大懵毒販乘的士往機場漏低行李 揭藏大麻花被捕 累司機助查半天

機場發生行李藏毒販毒案。周一（8日）上午11時左右，警方接獲機場職員報案，指機場的士站外，有的士司機發現一個行李內，藏有多個可疑透明袋，懷疑為毒品。警員接報到場，以涉嫌「販運危險藥物」罪名，拘捕一名姓羅（60歲）男乘客。經初步點算得悉，行李內藏有24包大麻花，市值約為港幣270萬元。

有片︱長沙灣青山道三男爭執打鬥 兩人砸枱凳 藍衫漢持鋸刀還擊

網上流傳兩條影片，長沙灣青山道晚上發生3男爭執打鬥事件。「二打一」的情況下有人拋砸摺枱、摺凳；對方則持鋸刀還擊。

消息指，事發在12月6日深夜約11時半。影片開首，可見兩名穿黑外套男子與一名藍衫男在理髮店旁小巷起爭執，藍衫男拎起一張木凳作盾牌。突然其中一名黑外套男拎起摺枱扔向藍衫男。藍衫男用木凳反擊砸向二人，黑外套男拿起另一張摺枱再扔向藍衫男，藍衫男不服亮起並揮舞手中一把鋸刀，拍打黑外套男的手，理髮店一名女子受驚尖叫。據了解，互毆兩男不相識，但他們均認識就事件報警的女子。

日本青森縣7.5級地震30傷 辦公室猛烈搖晃文件跌滿地｜有片

日本青森縣外海12月8日（周一）晚上發生7.5級地震，首相高市早苗表示，目前已收到30人受傷的報告，並指出由於已發布「北海道和三陸近海晚間地震預警」，呼籲民眾做好隨時撤離的準備。從網上一段影片可見，位於青森縣八戶市的青森朝日廣播辦公室感受到地震的強度，劇烈搖晃持續約一分鐘，導致辦公台上的文件散落一地，大樓的牆壁和窗戶皆出現劇烈震動。

4年受賄逾11億元 華融國際原總經理白天輝被執行死刑

據新華社報道，經最高人民法院核准，周二（12月9日）上午，天津市第二中級人民法院依法對原中國華融國際控股有限公司總經理白天輝執行了死刑。