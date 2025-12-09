V Walk海味店「老上環」竹笙樣本防腐劑超標近20倍　食環署令下架

食環署食物安全中心今（9日）公布，深水埗V Walk海味乾貨店「老上環」的一個竹笙樣本，防腐劑二氧化硫含量每公斤超標19.6倍，達每公斤含10,300毫克。中心已知會涉事商戶上述違規事項，並指令其停售及將有關產品下架，正追查有關產品的來源。



海味店「老上環」V Walk分店。

二氧化硫含量超出法例上限每公斤含500毫克

食環署食物安全中心發言人指，中心透過恆常的食物監測計劃，從深水埗一店鋪檢取上述竹笙樣本作檢測。結果顯示，樣本的二氧化硫含量為每公斤含10,300毫克，超出法例上限的每公斤含500毫克。中心指，會繼續跟進事件和採取適當行動，調查仍然繼續。

根據《食物內防腐劑規例》，任何人如售賣防腐劑濃度高於法定上限水平的食物，即屬違法。違例者一經定罪，最高可處罰款五萬元及監禁六個月。

二氧化硫是一種防腐劑，可用於乾菜、乾果、醃菜和鹽醃的魚製品等不同種類的食物。二氧化硫可溶於水中，清洗和烹煮可除去食物中大部分二氧化硫。不過，對二氧化硫有過敏反應的人，在食用後可能會出現氣喘、頭痛或噁心等徵狀。