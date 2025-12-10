繽紛冬日賞｜逾7千商舖推580項「買一送一」等優惠　一文看詳情

聖誕及新年是傳統消費旺季，不少商戶均會趁節日推出優惠。由香港零售管理協會及旅發局推出的「繽紛冬日賞」活動，於12月1日至1月4日舉行，涵蓋全港約7,300商舖，推出近580項「買一送一」及精選優惠，涉及健康美容、手信美食、時尚品味、旅遊景點及交通等範疇。部份「買一送一」優惠包括，萬寧Physiogel 面霜買一送一、Dr. Kong指定童裝或成人鞋買一送一等。《香港01》一文看清優惠詳情。



香港繽紛冬日賞2025（香港零售管理協會網站圖片）

零售管理協會表示，為方便消費者領取各式各樣優惠，特別聯同於13個指定電子優惠發放平台，包括 AlipayHK、支付寶、Alipay+、AR Lens、、BoC Pay+、八達通、Wanderjoy by HKT、Tap & Go「拍住賞」、WeChat Pay HK、微信支付、Visa (V 享臻選、Visa 禮遇賞、Visa Select 優選回饋)，發放各參與商戶提供的優惠。

購物買一送一優惠。

購物買一送一優惠。

餐飲及旅遊景點買一送一優惠。

餐飲及旅遊景點買一送一優惠。

其他優惠。