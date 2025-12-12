宏福苑大火｜業界指搭棚黑工一直在　嘆捉極都有　巡查先「張揚」

大埔宏福苑五級大火造成多人傷亡，事件引起社會對地盤棚網及竹棚的關注。港九搭棚同敬工會理事長何炳德今早（12日）在電台節目中指出，搭棚黑工問題一直存在，「捉極都有，唔知點解」，建議日後執法部門收到舉報後，可用無人機拍攝地盤內照片，再要求承建商交人。



2025年12月3日，大埔宏福苑五級火後，現場有燒剩的棚架、棚網，以及燒剩的封窗發泡膠板。（陳葦慈攝）

政府早前要求全港維修地盤拆下棚網，現由建造業議會集體採購合資格棚網，抵港後再艇重新上架。何炳德接受商台節目《在晴朗的一天出發》時，被問到會否出現人手短缺，或有內地「黑工」問題時，表示預計建造業議會採購的棚網會分批輸港，首批可能會涉及20幢或30幢建築，此階段人手應仍足夠。但若第二期棚網緊接首批抵港，屆時人手可能會出現緊張。

他指出，掛網所需的時間是拆網的3至4倍，拆網需要4天，而重新掛網則超過10天。第一期的工人或仍足夠，但若一星期內有第二批棚網到達，工人便會非常「搶手」。

港九搭棚同敬工會理事長何炳德。（資料圖片）

他又指香港搭棚業界中，黑工問題一直存在，「無時無刻存在」，多出現在新建地盤，「捉極都有，唔知點解」；黑工或為賺取差價鋌而走險，而且全球只香港及澳門仍使用竹棚。何炳德續說，每次入境處等部門到地盤準備執法時都「打鑼打鼓」，黑工們都聞風先遁，或地盤入口處布人已即時通知黑工逃走，因此難以杜絕黑工。

他建議執法部門可先以無人機拍攝地盤，拍攝到黑工照片後再要求地盤「交人」，即使地盤內部會有漏網之魚，但仍可捉到在外牆範圍施工的黑工。至於杜絕黑工後，會否有人手不足情況，何炳德指香港施工以快為主，如要求兩至三天內完成棚網上架，「叫晒大灣區啲工人落嚟都唔夠人」。

大埔宏福苑大火，繼續有工程車到場夾走棚架竹枝等。（翁鈺輝攝）

2025年11月30日，大埔宏福苑五級火後，災難遇害者辨認組（DVIU）警員仍在逃生後樓梯搜索。可見後樓梯部份窗框缺失，部份密封窗則完好。（夏家朗攝）

2025年11月30日，大埔宏福苑五級火後，現場有燒剩的棚架、棚網，以及燒剩的封窗發泡膠板。（夏家朗攝）

至於建造業是否「爛透」，何炳德認為不能「一竹篙打打一船人」，因每個行業都有「唔乖嘅人」，並不是所有行業都能做到十全十美，因此需要完善監管制度，不同行業亦需互相監督，令企圖違法的人會有所收斂。

對於政府提出的三個棚網要求新措施，他表示如大方向是針對分判商及承建商，這樣「有啲搞笑」，因為負責進口棚網的是供應商並非承建商。他建議政府應整合供應商，提供合資格名單，並公開可查詢電話，以杜絕山寨廠，從源頭監管而非由分判商或承建商負責將棚網送檢。