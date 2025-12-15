Five Guys再減價$99含漢堡薯條奶昔 黃家和指市道差屬無奈之舉
【Five Guys／漢堡包／大減價／飲食業／北上潮】本地餐飲業面對成本高、市民北上潮等困局，有餐廳減價吸客以求生存。美式連鎖快餐店Five Guys（中文名「五兄弟」），於今年6月推出130元套餐，包括漢堡、薯條及汽水或奶昔，比以往單叫需200元以上，割價至少70元。近日有網民在社交媒體上分享，指該套餐進一步減價至99元，引來關注。
香港餐飲聯業協會會長黃家和認為，近期香港市民及旅客消費力度較弱，加上不少平價内地食肆落戶香港，食肆面對激烈競爭，減價是無奈之舉。
套餐價格由$130減至$99 網民仍認為偏貴
近日有網民在社交媒體上分享，指Five Guys將套餐價格由130元減至99元。根據圖片，套餐包含任何漢堡、細薯條及汽水或奶昔。不過該名網民認為，即使Five Guys減價，仍然未能吸引顧客，指他拍攝時正值下午5點，店内「鬼影都冇隻」。他又認爲Five Guys的食物「貴得嚟又唔係特別好食」、「今時今日都未執笠都算佢好嘢。」
黃家和：香港市民及旅客消費力度較弱 不少港人北上消費
香港餐飲聯業協會會長黃家和認為，近期香港市民及旅客消費力度較弱，不少港人北上消費，同時許多平價内地食肆落戶香港，食肆面對激烈競爭，減價是「無奈之舉」。他並指，近期大埔大火令許多活動延期，進一步為餐飲業帶來打擊，或令食肆推出減價優惠刺激生意。不過他認為減價同時需保證食物質素，才能吸引顧客。
Five Guys於2018年進軍香港，主打漢堡包、手切薯條及自選配料奶昔等。價錢相較其他美食快餐店昂貴，例如一個單層漢堡便需55元。目前Five Guys在港有8間分店，其北角分店早前結業。
