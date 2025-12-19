宏福苑大火｜囍囍小廚冬至續送暖　讓災民免費用餐︰小心意不會停

時光荏苒，大埔宏福苑五級火災發生近三星期，災後，大埔有多間食肆分發食物及協助籌集物資，囍囍小廚就是其中一間熱心餐廳，後日（21日）便是講求一家團圓的冬至，囍囍小廚店員向《香港01》表示，雖然冬至的訂枱已爆滿，惟考慮到每日平均超過20個受影響家庭到店，不會停止「小小心意」。她更強調免費用餐不設時限︰「老闆話做到幾時就幾時，其實災民𠵱家仍然係有需要，我哋會繼續提供。」



店員指，平日會主動向災民了解近況，雖然他們已搬至不同地方暫居，但部份長者仍需定期到大埔覆診，學生也要繼續回區內上課，因此與大埔的聯繫並無中斷，相信災民最大心願是搬回大埔生活。



位於大埔運頭街的「囍囍小廚」一直向災民提供免費炒粉麵飯。（囍囍小廚FB圖片）

為防有騙徒渾水摸魚，只需出示災民證，便可在不同時段分別享用早餐、午餐、下午茶或晚餐。（囍囍小廚FB圖片）

大埔宏福苑發生五級火災後，全港各界齊心賑災。位於大埔運頭街的「囍囍小廚」也力能所及提供支援，火災當日立即製作逾300個飯盒送往大埔東昌街社區會堂，往後的日子更向災民提供免費炒粉麵飯，但為防有騙徒渾水摸魚，只需出示災民證，便可在不同時段分別享用早餐、午餐、下午茶或晚餐。

囍囍小廚店員︰冬至訂枱爆滿 將繼續額外備貨向災民供應免費用膳

冬至講求一家人團圓，不少市民出外做冬慶祝。囍囍小廚店員表示，冬至的訂枱已爆滿，但餐廳將繼續額外備貨，不會停止「小小心意」，繼續向災民供應免費用膳。她又讚揚災民貼心，當餐廳座位不足時，他們會視乎情況選擇外賣自取。

每日平均逾20個受影響家庭到店 稱免費用餐不設時限

惟餐廳並非慈善機構，究竟免費餐飲提供至何時？店員透露，每日平均超過20個受影響家庭到店，甚至有災民早午晚三餐都會前來用餐。她並引述老闆的說法，強調不設時限，只要災民有需要便會繼續提供服務。

我哋冇話限時，老闆話做到幾時就幾時。其實災民𠵱家仍然係有需要，我哋會繼續提供。 囍囍小廚店員

香港大埔宏福苑11月26日發生大火，造成多人傷亡。（Reuters）

與社區的聯繫無中斷 料災民最大心願是搬回大埔生活

店員又指，平日會主動向災民了解近況，雖然他們已搬離大埔至政府安排的居所，但部份長者仍需定期到大埔覆診，學生也要繼續回區內上課，因此他們與大埔的聯繫並無中斷，例如今日便有暫居洪水橋的災民因事需要到大埔處理，順便到店吃飯。店員相信災民最大心願是搬回大埔生活。

香港大埔宏福苑11月26日發生大火，造成多人傷亡。（Reuters）

災民離開ICU即到店用餐 無言感激送感謝信

此外，有災民受到囍囍小廚的幫助後送上感謝信，信中寫上「無言感激」，更特地標示他們居住的大廈名稱及單位號碼，店員對此深受感動，至今仍然印象深刻。