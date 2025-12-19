大埔火災｜獨立委員會召開首次會議開展工作　目標9個月內交報告

大埔宏福苑上月底發生五級火，逾百人死亡，大批居民痛失家園。政府其後宣布成立獨立委員會，審視起火及火勢迅速蔓延的原因和相關問題。獨立委員會主席陸啟康法官今（19日）與委員陳健波議員及歐陽伯權博士召開第一次會議，委員會的工作正式展開，目標是在9個月內完成工作，向行政長官提交報告，而所發表的報告及建議，除涉司法程序的資料外，將全面公開。



高等法院原訟法庭法官陸啟康擔任大埔宏福苑火災獨立委員會主席。（資料圖片/羅國輝攝）

獨立委員會的職權範圍包括審視大埔宏福苑起火及火勢迅速蔓延的情由、樓宇維修工程的施工安全及相關問題，以及涉及大型樓宇維修工程招標的相關系統性問題，範圍廣泛，問題眾多且複雜。委員會在會議上討論了工作的優先次序及工作計劃的擬備。

大埔宏福苑上月底發生五級火。（資料圖片／林振華攝）

行政長官李家超於12月12日成立委員會，委任陸啟康法官為委員會主席，以及陳健波議員及歐陽伯權博士為委員會委員，審視大埔宏福苑火災的事故原因及相關問題，提出建議，防止同類事故再次發生。