宏福苑大火｜過渡屋江夏圍村准災民帶走可移動物資　減輕重購負擔

大埔宏福苑大火後，政府安置災民到過渡性房屋暫住，繼日前善導會「善樓」後，再有過渡性房屋傳禁止打算搬離災民帶走獲捐助家電。有入住博愛江夏圍村災民日前在社交平台表示入住後獲贈熱水壺、微波爐、電暖氈等家電，雪櫃、洗衣機、電視則近是早兩日才送到，不料向職員提出搬離後，有職員表示所有家電不得帶走。



該位居民認為，即使有搬遷補助，若要自行租屋基本上仍有壓力，或要額外再付一筆家電費用。



博愛醫院周一晚（22日）回覆表示，為減輕受影響居民重新購置生活所需的負擔，並協助他們盡快安頓新居、重建生活，受影響居民在遷出項目時，若有需要可帶走在單位內可移動的物資，不論物資來源。



博愛江夏圍村。（資料圖片）

Chloe與母親等一家三口在火災後入住由博愛醫院營運的元朗江夏圍村。隨着政府宣布向住戶發放每年15萬元為期兩年的租金津貼，以及一筆過5萬元的搬遷費，過度性房屋、中轉屋等免租期將會完結，加上中轉屋單位空間十分有限，故他們決定遷離江夏圍村，「既然要比錢租屋，冇理由重要比錢住元朗咁遠，所以決定搬返大埔。」

提出退租獲告知不可帶走家電

不過，當他們向職員提出即將退租，細問之下才發現不可帶走家電。她透露，單位本身只有床、床褥、熱水爐、冷氣機。入住後，母親經江夏圍村職員協助申請領取其他電器，熱水壺、微波爐、電暖氈、暖風機是第一批送到，雪櫃、洗衣機、電視則是近日才送到。

家人先後向兩個職員詢問，得到兩個不同版本的答案，有職員表示，全部電器包括微波爐、熱水壺等都不可帶走，另一名職員則表示，「可以拎到上手都可攞走」。

指安排是對災民再一次傷害

Chloe透露，當初入住時只有簽署入住文件，文件沒有提及任何家電，還以為博愛代災民向政府申請。Chloe坦言，事件對災民是再一次的傷害，「安樂咗兩日，家電嚟咗兩日，感覺似返個家，但又一個bad news出嚟」。

被問到後續打算，Chloe表示，將來回大埔租住兩房單位，最便宜月租都要1.5萬元，即三個月按金要4.5萬元，政府一筆過5萬元的搬遷費，僅剩5,000元，「用來再買家電，應該都唔夠，買完下個月又撲租金」，加上購買雜物、衣服、伙食等支出，都令他們感到徬徨。

博愛醫院：可帶走家具、電器、床上用品、日用品及食品等

博愛醫院昨晚回應表示，就物資安排，為減輕受影響居民重新購置生活所需的負擔，並協助他們盡快安頓新居、重建生活，受影響居民在遷出項目時，若有需要可帶走在單位內可移動的物資，不論物資來源。這些物資包括但不限於家具（例如床架、衣櫃、餐桌）、電器（例如電磁爐、雪櫃、電視機）、床上用品（例如床褥、被鋪、枕頭）、日用品及食品等。

熱水爐、冷氣機及抽氣扇須保留在單位內

至於已安裝在單位內的固定設施，包括熱水爐、冷氣機及抽氣扇，考慮到拆卸及重新安裝涉及工程、時間和人力，為便利下一批有需要入住的居民可以即時使用，須保留在單位內，讓它們得以循環再用。