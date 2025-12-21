宏福苑大火｜首名印傭遺體運返印尼　僱主落淚告別　其母亦遇難

非牟利善終機構毋忘愛表示，今日（21日）為宏福苑火災中遇難的一名印尼外傭舉行告別禮，之後遺體運往機場再運返印尼首都雅加達，是首位「回家」的遇難印傭。遺體運抵雅加達後，由家人迎接，紅十字會全程護送。死者的姐姐亦在香港工作，今晚亦會回國處理死者身後事。



毋忘愛主席范寧指僱主視死者為親人，形容她佢善良、勇敢、同盡忠職守，而僱主的母親亦在火災中遇難。告別禮上，僱主落淚悼念這位來自異鄉的親人，又向遠方的死者家人送上祝福，關心他們的需要。



一名在宏福苑火災中遇難的印傭今日（21日）運返印尼前，非牟利機構毋忘愛安排舉行告別式，主席范寧（圖左）出席。（毋忘愛相片）

毋忘愛今日於灣仔愛群清真寺暨林士德伊斯蘭中心，為遇難印傭舉行告別禮。在香港工作的死者姐姐有出席，身在印尼的家人則視像參與。死者的僱主一家亦有出席，家中的母親亦在火災中喪身，不久之前舉辦喪禮。

傭主早前痛別母親 今於告別禮上惜別印傭

毋忘愛主席范寧表示僱主一家透過視像，向印傭的家人送上祝福，場面觸動，眾人落淚。他說印傭遇難通常牽涉本地家庭的親人離世，因此亦是整個家庭處理身後事的一部份。

社會上有些人對家庭僱工存有唔少唔確實、甚至帶有偏見嘅想法。但正如我哋服務嘅家屬所形容，呢位印尼傭工係佢哋嘅親人，佢善良、勇敢、同盡忠職守，佢哋亦都好關心佢遠在印尼嘅父母，以及其他兄弟姊妹嘅需要，就係希望佢盡快返到佢哋嘅故土。事件亦說明好多香港人並非對家庭傭工冷漠，而係關心以及友愛嘅。 毋忘愛主席范寧

死者姐姐獲安排返鄉處理身後事

死者家屬將在雅加達迎接死者遺體，之後由紅十字會全程護送，回鄉安葬，是首位「回家」的遇難印傭。范寧說有賴紅十字會、工權會及救世軍等多個機構通力合作，亦要入境事務處、衞生署、食物環境衞生署等部門彈性協助。

其實，要返屋企並唔容易，需要過五關斬六將，處理大量相關程序同文件；而且返到雅加達亦未算完成，因為仲需要安全、妥善咁將遺體運返去佢嘅鄉下。 毋忘愛主席范寧

范寧又指死者姐姐今晚將乘搭飛機返回印尼，協助處理妹妹的身後事，引述印尼領事指她亦是首位可以返國的家屬。