冬至｜倫敦大酒樓爆滿　預訂更延至未來一兩日　負責人：意料之外

今日（21日）是冬至，不少人外出吃飯「做冬」。其中，位於旺角的「倫敦大酒樓」全場爆滿，有些冬至晚飯的預訂更延至未來一、兩日。酒樓副總經理蘇萬誠指屬意料之外，認為因為多了人在這幾日留港消費，留待除夕、元旦才去比較長途的旅行。但經濟不景下，他預計生意額反而會下跌數個百分點。



不過，現場所見，依舊有很多食客點了龍蝦、魚翅等名貴菜色。有食客亦指，餐桌上每人負責點一個菜，不會有任何限制，直言做冬形式不重要，最重要是可以與家人聚首一堂。



今日是冬至，不少人外出吃飯「做冬」。其中，位於旺角的「倫敦大酒樓」全場爆滿。（夏家朗攝）

副總經理：以往不會有預訂延至冬至後

今晚的倫敦大酒樓全場爆滿，很多一家大小。酒樓副總經理蘇萬誠指，三、四日前，今晚的預約便已滿，有些冬至晚飯的預訂更延至未來一、兩日。他直指屬意料之外，因為以往不會有預訂延至冬至後。

料市民留港做冬 留待除夕元旦才去比較長途旅行

蘇萬誠表示，整個冬至的訂枱數比去年升10多個百分點，認為因為多了人在這幾日留港消費，留待除夕、元旦才去比較長途的旅行。不過，經濟不景下，他預計生意額反而會下跌數個百分點，希望「做長啲」可以力追去年的生意額。

酒樓副總經理蘇萬誠指屬意料之外，認為因為多了人在這幾日留港消費，留待除夕、元旦才去比較長途的旅行。（夏家朗攝）

不少人點了龍蝦、魚翅等名貴菜色

不過，現場所見，依舊有很多食客點了龍蝦、魚翅等名貴菜色。食客田太指，由於子女也有工作，消費習慣沒有改變：餐桌上每人負責點一個菜，不會有任何限制。她補充，做冬形式不重要，最重要是可以與家人聚首一堂。

食客田太指，做冬形式不重要，最重要是可以與家人聚首一堂。（夏家朗攝）

另一食客梁先生則指，平時也經常到倫敦大酒樓吃飯，所以做冬也順理成章來這裏。他同樣表示消費習慣沒有改變：「今年經濟同上年咪差唔多。」他的一枱有近15人，他說是由數個家庭組成，所以飯錢也是合資，不是由一個人全付，所以會照點想吃的東西，例如套餐。

梁先生同樣表示消費習慣沒有改變：「今年經濟同上年咪差唔多。」（夏家朗攝）