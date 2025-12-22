今日新聞8分鐘｜中九龍繞道的士逆行｜私家車逆線司機棄車兼企跳

港鐵旺角東站工業意外 4裝修工人疑吸入過量一氧化碳 暈倒送院

今日（22日）下午2時41分，警方接報旺角聯運街港鐵旺角東站發生工業意外。據報6人在進行更衣室裝修工程期間，吸入化學氣體暈倒。救護車趕往現場將傷者救出，其中姓吳（45歲）及姓張（32歲）男工昏迷被送往廣華醫院救治，其後回復清醒；姓蘇（33歲）內地男工及姓賴（43歲）男工則清醒送院治理，其後4人均被轉送東區醫院。另外，姓葉（23歲）及姓莫（34歲）男工則拒絕送院，傷者需要戴上氧氣罩協助呼吸，消防到場了解並調查事故起因。

28歲青年偕母大棠遠足失蹤 翌日清晨大欖隧道尋回

28歲鄧姓青年昨日（21日）與母親結伴到大棠山道遠足期間失蹤，救援人員陸空通宵搜索。今日早上傳來好消息，清晨6時25分，大欖隧道職員發現失蹤鄧男，將他送往博愛醫院，他沒有表面傷痕，神智清醒。

據了解，鄧男有情緒及智力障礙，昨日由母親從院舍接走前往大棠楓香林行山，走失後他嘗試在元朗一帶尋找母親，至今日清晨走到大欖隧道。隧道職員發現鄧男後隨即致電其母，以及將事主送往博愛醫院接受治療。

有片｜私家車逆線越太子道西 司機棄車逃曾企跳 警：落嚟先講！

一名男子懷疑停牌期間駕駛，為逃避警方追捕，先在旺角窩打老道與太子道西逆線行車；然後棄車於創知中學外，跑到400米外一條行人天橋。警員追上時，疑人爬出欄杆外企圖跳橋，警員勸喻他：「落嚟先講、落嚟先講，落嚟呀！落嚟畀個機會你。」最終疑人束手就擒。警方暫列求警協助案件，將循危險駕駛方向調查。

據了解，男子因為行車期間無扣安全帶，引起警員注意欲截查，但他正值停牌，遂驅車逃走。警方經調查後，以涉嫌「危險駕駛」、「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「駕駛時沒有第三者保險」及「販毒」，拘捕該名33歲姓毛男子，並在涉案私家車內，檢獲157包市值約6萬元的懷疑霹靂可卡因，及8包市值約3.9萬元的懷疑「冰毒」。

中九龍繞道首個工作日 往啟德切雙白線亂象屢生 貨車、的士皆有

今日（22日）是中九龍幹線油麻地段通車後首個工作日，早上8時，啟德出口一段路面暢順，車流不多。昨日通車首日，不少車輛未熟悉新路，啟德出隧道後，於往啟德及觀塘繞道車線中間的「風琴位」切雙白線，險象環生。當局今在有關「風琴位」增設交通錐（雪糕筒），不過仍有不少車輛在臨急切違規改線。

上環10億日圓劫案｜匪徒持牛肉刀30秒搶4篋 警:精心策劃有兇暴性

上環上周四（18日）發生巨額行劫案，4名刀匪劫去10億日圓（即折合約5,000萬港元）。警方拘捕15人涉嫌「串謀行劫」，相信包括案中主謀及核心成員，部份有黑社會背景。其中7人（6男1女）已被起訴，罪名為串謀行劫。

警方指搶劫過程在30秒內完成，形容團伙「合作性」相當高，被捕15人部分直接參與打劫，部分人負責「睇水」，亦有人提供車輛。至於團伙如何得知款項會出現在場，以及是否有人作內應，警方稱仍在調查，正追查贓款下落。

黃明志案大逆轉！驗尿報告呈陰性 涉吸毒無罪釋放 還有一案纏身

大馬歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，早前在大馬獲准以警方擔保形式暫時保釋。雖未查出與命案相關線索，但因初步尿檢被驗出對4種毒品呈陽性反應，以及當場被搜出身上有藍色小藥丸，因此遭指控持毒及吸毒2罪名。

今日（22日）吉隆坡法院再度開庭，黃明志因正式檢驗結果顯示全數陰性，涉吸毒方面獲判無罪，當庭釋放。

小腿粗過大腿！白襪男綁藏330條水晶珠串羅湖闖關 下肢僵硬被查

近日，一名男子雙腿綁藏330條珠串，經羅湖口岸過關時被查。