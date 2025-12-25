網紅聖誕甜品｢忌廉蘋果糖｣大賣 營養師警告：一粒熱量如3碗白飯
撰文：ETtoday
隨著年末的到來，各地充滿著聖誕節氣氛及商機。內地網上近期最紅的聖誕節甜點非「奶油（忌廉）蘋果糖」莫屬，蘋果裹上厚厚的糖衣，再擠上忌廉，加上聖誕元素裝飾，瞬間在社交網絡上成為打卡甜點寵兒。不過專家也提醒，1顆忌廉蘋果糖的熱量，等同於3碗白飯。
綜合內媒報導，忌廉蘋果糖在內地各地小攤販、餐廳、聖誕市集等可見，平均一顆要價10元人民幣，鮮艷的紅色外殼，加上綠色、金色緞帶、繽紛的巧克力米，令大人小孩愛不釋手，部分店家甚至出現，要排隊半小時以上才能買到的現象。
「忌廉蘋果糖」成聖誕甜點新寵 一個的熱量相當於三碗米飯：
營養師指出，單顆忌廉蘋果糖熱量高達300至400卡路里，需慢跑或快走1小時才能消耗，相當於3碗米飯（約150克／碗）的總熱量。不少人無奈笑稱：
「真的是甜蜜負擔」
「卡路里炸彈啊」
營養師也提醒，三大類族群要特別注意：
一是代謝疾病族群（如糖尿病、高血脂），糖衣加忌廉易致血糖飆升、加重血脂負擔；
二是消化較弱族群（老人、兒童），忌廉脂肪和糖殼可能引發腹脹、胃酸倒流或腹瀉；
三是體重管理者，單顆糖熱量佔成人每日攝取量的15%至20%，易破壞減脂計畫。
