大鵬灣獲選全國「美麗海灣優秀案例」育多種野生動物　香港首入選

香港大鵬灣獲選為全國「美麗海灣優秀案例」，是香港首次獲得這項表揚。大鵬灣孕育石珊瑚、海馬、圓尾蠍鱟、白腹海鵰等野生動物，環保署表示會與內地沿海城市分享推動建設「美麗海灣」的經驗，共同推動海洋生態環境保護和可持續發展。



「美麗海灣優秀案例」是國家生態環境部推動海洋生態環境保護領域的示範案例徵集活動，旨在樹立可複製及推廣的海灣綜合治理模式，推進建設「美麗中國」的願景。是次徵集活動共接獲全國72個申請，共有32個海灣被評為「美麗海灣」，其中12個獲選為「美麗海灣優秀案例」。

其中大鵬灣獲選為「美麗海灣優秀案例」，呈現「水清灘淨、魚鷗翔集、人海和諧」，其水質指標整體達標率達100%，符合國家第一類海水水質標準。海灣是多種國家重點保護野生動物的重要棲息地，包括石珊瑚、海馬、圓尾蠍鱟、白腹海鵰等。大鵬灣範圍內更設有香港聯合國教科文組織世界地質公園、印洲塘、東平洲海岸公園等，讓市民可近距離欣賞海灣內豐富多元的生態和地質奇觀。

政府一直積極與廣東省政府及深圳市政府加強區域合作，深化大鵬灣海洋環境和資源管理的交流，推動資訊共享、應急聯動機制。政府認為首次獲得表揚，突顯特區政府在海洋生態環境保護領域的努力，亦是將大灣區建設成國際一流美麗灣區的重要成果。

環境保護署署長徐浩光表示，大鵬灣的環境治理充分體現了人與自然和諧共生的理念，為中國高密度人口地區的海灣治理提供重要參考範例。透過此次香港大鵬灣入選「美麗海灣優秀案例」的機會，香港會與內地沿海城市分享推動建設「美麗海灣」的經驗，共同推動海洋生態環境保護和可持續發展。