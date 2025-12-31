周深香港演唱會2025｜曾傷聲帶取消演出　獨門護嗓3招 飯要這樣吃

周深香港演唱會2025｜內地著名歌手周深「深深的」巡迴演唱會香港站跨年紀念場，於今明兩天（12月31日至2026年1月1日）在香港啟德主場館舉行，是該場館開幕以來首個跨年演唱會，不僅門票公開發售時秒速售罄，全球粉絲更為這次巡演策動一場海陸應援行動。周深那讓人如癡如醉的嗓子，其實原來有他的一套簡單有效的「獨門護嗓」秘訣，連吃飯都一樣非常講究！



周深香港演唱會｜內地第一人 曾護旅遊局局長大讚

這場演出不僅是他首次在香港舉辦個人演唱會，同時也是在啟德主場館開唱的「內地歌手第一人」。12月31日的跨年場演出時間由晚上9點至凌晨12點30分，周深將會和粉絲們一起倒計時迎接2026。

周深2025香港演唱會（微博@周深工作室）

其實這不是周深第一次到香港演出，他去年10月份來港為《第四屆粵港澳大灣區文化藝術節》擔任表演嘉賓時，獲得當時房屋署署長的羅淑佩專誠捧場，還大讚周深的歌聲「與眾不同」，其後升任文化體育及旅遊局局長時更公開喊話周深來港開騷，周深也在活動上回應表示受寵若驚。

周深香港演唱會｜曾因嗓子問題取消演唱會

不過，周深不是每次的演唱會都是完美的，此前，工作室在2025年2月15日凌晨發文稱周深因嗓子問題，高燒到40度等身體原因而不得不取消倫敦演唱會。周深在現場淚灑舞台向觀眾表示歉意：「好像除了說對不起沒辦法做其他事情」，也坦言自己也想在高燒40度的情況下依然堅持演出，但這樣的演出是不合格的，所以最後只能取消演唱會，事後也給予了粉絲充足的補償。

周深香港演唱會｜獨門護嗓3招 飯要這樣吃？

周深在初學音樂時，因用聲不當導致聲帶受損，患上聲帶小結，連說話都會破音。從那以後他意識到聲音是有多麼重要，對一個歌手來說，一副好嗓子才是最拿得出手的「武器」。周深在接受媒體採訪時表示，自己會有獨門護嗓小妙招。潤喉湯水｜喉嚨乾癢疼痛？必學4道潤喉湯水 護嗓4招感冒時忌做1事

1. 多睡覺，少說話

周深表示，嗓子這個東西，最重要的就是要好好睡覺，少說話，深度睡眠時，身體會釋放生長激素並進入修復模式，有助於減輕聲帶和喉部的炎症、消除充血，讓聲帶黏膜恢復彈性和水分。

2. 多喝水

聲帶本質上是兩片非常精細的肌肉黏膜，且表面有一層薄薄的黏液，充足的水分能讓這層黏液保持適當的厚度，起到緩衝和潤滑作用，減少聲帶振動時的摩擦傷害。飲水貼士｜運動補水量及時間表喝冰水或涼水？每日喝多少有數計

3. 米飯不吃尖

周深曾在節目中表示，不吃土豆絲（薯仔絲），害怕土豆絲尖的地方會刺破他的嗓子，甚至在煮米飯之前會把米飯兩頭尖的地方削掉，只留中間部分，防止吃太急了會刺傷嗓子，但事後也回應這樣說只是為了節目效果。

周深獨門護嗓3招多喝水，多睡覺。（635586698@小紅書）

護嗓4食物

除了周深的「獨門小妙招」，還可以多吃一些護嗓子的食物來潤喉，紓緩喉嚨痛和聲音沙啞。

1. 蜂蜜

蜂蜜被譽為「聲帶天然護理者」，能減輕喉嚨的乾燥感、搔癢感，保護聲帶。蜂蜜冷知識｜80%蜂蜜是假？專家1招辨真偽選錯損心血管+健康3食法

蜂蜜，能減輕喉嚨的乾燥感、搔癢感，保護聲帶。（Arwin Neil Baichoo@unsplash）

建議：將1至2茶匙的蜂蜜加入45℃的溫水中攪拌飲用，避免在睡前或演出前飲用。因為睡前大量飲用，可能會出現胃酸逆流，同時亦避免可能會出現短暫的痰液反應。



2. 高水分水果

高水分水果（如番茄、西瓜、草莓、蘋果等）含有充足的水分，例如蘋果含有高達85%左右的水分，有助於維持身體整體的水平衡，能潤滑和修復聲帶黏膜。研究發現1日1蘋果早死風險降35%！美白助眠8功效+5款蘋果湯水食譜

蘋果含有高達85%左右的水分，能潤滑和修復聲帶黏膜。（Aphiwat chuangchoem@pexels）

建議：最好直接食用，不要榨汁會去除纖維、濃縮糖分，並改變其GI值。



3. 綠茶

綠茶富含兒茶素這一強大的抗氧化劑，當聲帶因用嗓過度、感染或刺激而發炎時，飲用綠茶有助於減輕喉嚨和聲帶的紅腫與疼痛，加速恢復。綠茶營養｜研究：長者每日3杯綠茶防失智！4類人慎飲免腸胃不適

飲用綠茶有助於減輕喉嚨和聲帶的紅腫與疼痛，加速恢復。（Mareefe@pexels）

建議：加檸檬或薑一起飲用舒緩喉嚨發炎。



4. 無咖啡因茶

無咖啡因茶（通常指花草茶）具有舒緩及潤喉的效果，有的花草茶例如甘菊茶、薄荷茶等可以緩解喉部肌肉緊張和肌肉疲勞，讓聲帶周圍的組織得到舒緩，特別適用於長時間用嗓後。

無咖啡因茶（通常指花草茶）具有舒緩及潤喉的效果。（Mareefe@pexels）

建議：選擇對嗓子有舒緩效果的類型，如：甘菊茶、薄荷茶、洋甘菊茶等。

