兩校學生疑爭足球場 8歲男食波餅被推跌 據悉警通緝13至16歲男
撰文：譚曉彤
出版：更新：
據了解，聖保羅書院小學學生今月19日到保良局賽馬會北潭涌度假營學校旅行，與航海學校的學生懷疑因足球場爭執。一名8歲男童及其家長報警，報稱有人將足球踢向其胸部，又推其面部令他跌倒。據悉警方正通緝一名年約13至16歲的男子，暫未有人被捕。
據了解，聖保羅書院小學學生今月19日到保良局賽馬會北潭涌度假營學校旅行。下午1時半，一班小學生在足球場踢足球，懷疑與航海學校學生因為使用球場問題爭執。8歲姓莊的男童報稱被對方用足球踢向胸部，隨即再被人用手推面部致失平衡跌倒。活動結束後，男童回家向父親講述事件經過，其父親隨即報案。
警方回覆《香港01》查詢確認，今月19日接獲一名8歲本地男童家人報案，指他在西貢大網仔路一度假營內被另一名男子以足球及手襲擊。該名男童臉、上身及腳部受輕傷，由家人陪同下前往明愛醫院治理。
通緝一年約13至16歲的男子
案件暫列「襲擊致造成身體傷害」，交由黃大仙警區刑事調查隊第七隊跟進。據悉警方現正通緝一名年約13至16歲的男子，未有人被捕。
女工頭稱受職場欺凌 包括被笑穿T-back及當娼 覺性別歧視求賠償13歲女童為友出頭遭綁架欺凌兼拍裸照 中二男生強姦襲擊等4罪成傑出少年選舉｜16歲模範生曾受欺凌患重度抑鬱 冀成醫生為人撐傘3%學童表示曾被網上欺凌 上學年中小學生計劃自殺比例降至2.2%拳擊運動員「向氏兄妹」投訴在體院被欺凌 院方：已按機制跟進校園欺凌｜幼聯調查稱三成半學童曾受欺凌 當中一成半人曾想自殺幼聯辦反欺凌高峰論壇冀社會關注 有SEN學生獲老師照顧反遭欺凌