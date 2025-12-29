兩校學生疑爭足球場　8歲男食波餅被推跌　據悉警通緝13至16歲男

據了解，聖保羅書院小學學生今月19日到保良局賽馬會北潭涌度假營學校旅行，與航海學校的學生懷疑因足球場爭執。一名8歲男童及其家長報警，報稱有人將足球踢向其胸部，又推其面部令他跌倒。據悉警方正通緝一名年約13至16歲的男子，暫未有人被捕。



保良局賽馬會北潭涌度假營。（保良局圖片）

據了解，聖保羅書院小學學生今月19日到保良局賽馬會北潭涌度假營學校旅行。下午1時半，一班小學生在足球場踢足球，懷疑與航海學校學生因為使用球場問題爭執。8歲姓莊的男童報稱被對方用足球踢向胸部，隨即再被人用手推面部致失平衡跌倒。活動結束後，男童回家向父親講述事件經過，其父親隨即報案。

警方回覆《香港01》查詢確認，今月19日接獲一名8歲本地男童家人報案，指他在西貢大網仔路一度假營內被另一名男子以足球及手襲擊。該名男童臉、上身及腳部受輕傷，由家人陪同下前往明愛醫院治理。

通緝一年約13至16歲的男子

案件暫列「襲擊致造成身體傷害」，交由黃大仙警區刑事調查隊第七隊跟進。據悉警方現正通緝一名年約13至16歲的男子，未有人被捕。