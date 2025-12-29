白居二2024｜房委會周二再發出批准信及確認書　確保盡用配額

房委會表示，繼今年10月向於白居二2024成功通過詳細資格審核的申請者發出批准信及確認書後，明日（30日）將再多發出一批「白表居屋第二市場計劃2024」批准信予成功申請者，以確保為盡用未使用的配額。



房委會表示，繼今年10月向於白居二2024成功通過詳細資格審核的申請者發出批准信及確認書後，明日(30日)將再多發出一批「白表居屋第二市場計劃2024」批准信予成功申請者。

房委會今年四月為「白居二2024」舉行攪珠，首10個號碼依次序為49、35、39、85、77、76、32、21、38、24。（資料圖片／梁鵬威攝）

房委會注意到部分白居二2024申請者於10月成功獲得配額後，並沒有在指定六個星期內申請購買資格證明書（即准買證）。為讓配額得以盡用，房委會決定就未使用的配額按抽籤先後次序多發出一批批准信予成功申請者。

此外，任何未用盡的家庭配額將撥予一人申請者，發言人指相關安排與一手資助出售單位銷售計劃的做法一致。

每名成功獲得配額的申請者將獲發一封批准信及兩封確認書。兩封確認書分別適用於房委會居屋第二市場的單位及房協住宅發售計劃第二市場的單位。購買資格證明書由發出當日起計有效十二個月，有效期屆滿後不會獲得延期。

成功獲得配額的申請書名單會於明日上載至「白居二2024」的網頁。