AI港話通上架40日　註冊用戶突破50萬　團隊擺街站一日吸千人註冊

獲政府支持的本地研發AI智能對話應用程式「港話通」，今日（29日）公布自推出試運行40天以來，註冊用戶人數已突破50萬。團隊指自程式上架以來，便先後多次在全港各區舉行推廣活動，其中超過60名研發團隊成員於12月7日 ，首次親身前往港九新界14個地點擺設街站，成功推薦逾千名市民下載註冊，並聆聽市民對本地化AI的意見。



「港話通」團隊12月24日第二次於尖沙咀海防道舉行「派雪糕快閃行動」 ，吸引數百名市民下載註冊。（港話通提供圖片）

「港話通」團隊12月23日於旺角朗豪坊對開舉行「派雪糕快閃行動」。（港話通提供圖片）

港話通團隊於12月7日首次落區，向市民介紹 「港話通」。（港話通提供圖片）

「港話通」由「InnoHK創新香港研發平台」下成立的「香港生成式人工智能研發中心（HKGAI)」研發，它採用HKGAI的人工智能大語言模型技術，支援廣東話、普通話及英語三語融合，並整合本地知識庫及政府公開數據，為市民提供資訊服務。

科技大學首席副校長、生成式人工智能研發中心主任兼港話通全維服務有限公司董事郭毅可表示， 用戶人數的長並非團隊的成就，而是市民願意嘗試和使用本地研發AI服務的結果。他衷心感謝市民的支持，以及政府、企業和社會各界同行，「讓團隊能夠在穩妥的基礎上，把應該做的事情一步一步做好。」

「港話通」於全港多個港鐵站投放電子廣告燈箱。（港話通提供圖片）

「港話通」團隊在聖誕佳節前夕，先後於旺角朗豪坊及尖沙咀海防道，舉辦「雪糕車快閃活動」，向即場下載註冊「港話通」的用戶免費派發雪糕，成功吸引大批市民參與