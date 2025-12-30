政府籲1.1至1.4避繁忙時段陸路出行　羅湖口岸等除夕通關時間一覽

【北上 /除夕/ 倒數/ 元旦 / 羅湖口岸 / 皇崗口岸 / 蓮塘口岸/ 深圳灣口岸 / 落馬洲口岸 / 港珠澳大橋 /高鐵西九龍站 】除夕及元旦將至，在剛過去的聖誕節長假，大批港人經陸路口岸出入境。港府節慶安排跨部門工作小組今日（30日）發放最新資訊，呼籲元旦假期期間市民和旅客應預早計劃跨境行程。



工作小組指，運輸署預計周四起至下周日（明年1月1日至1月4日）期間，有大量市民、訪港旅客及跨境車輛使用各陸路口岸，呼籲跨境出行人士盡量使用公共交通工具往來香港和內地或澳門，及早計劃行程，預留充裕交通時間。



運輸署稱，已督導本地及跨境公共運輸服務營辦商，在元旦假期期間加強服務應對乘客需求。元旦日凌晨時段，羅湖口岸等陸路口岸通關時間，一文看清。



2025年1月1日元旦 內地旅客趕東鐵尾班車羅湖口岸通關



羅湖口岸除夕及元旦開放時間為何？

．羅湖口岸（旅客清關服務延長至元旦日凌晨二時）。

東鐵除夕往羅湖尾班車幾點開？

．港鐵東鐵綫會相應延長服務時間，由金鐘往羅湖方向的尾班車會延後至凌晨00:56分開出由金鐘站開出。

香港哪個口岸24小時通關？

．落馬洲／皇崗口岸（如常24小時通關）

旅客可乘搭港鐵東鐵綫或其他公共交通工具前往上水，轉乘專營巴士第N73號線前往落馬洲（新田）公共運輸交匯處，再乘搭落馬洲—皇崗過境穿梭巴士（皇巴）返回內地。；

營辦商亦會加強落馬洲／皇崗口岸短途跨境巴士和皇巴服務，以應對跨境人流高峰。

．深圳灣口岸（旅客及客車清關服務改為24小時運作）

專營巴士營辦商會於凌晨時段營運第NB2和NB3號兩條特別巴士路線，分別提供往返元朗／天水圍和往返屯門的服務。旅客亦可乘搭港鐵屯馬綫往元朗站／天水圍站和屯門站，分別轉乘第NB2和NB3號線前往深圳灣口岸。

粵港兩地政府亦已增發跨境巴士特別加班配額，以提供通宵服務。

．港珠澳大橋香港口岸（如常24小時通關）

有需要時會增加港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）的班次。

2025年1月1日元旦 內地旅客上水站改乘巴士皇崗口岸通關



什麼時間過關人少？

運輸署提醒避免繁忙時段出行，運輸署預計，公共運輸服務包括金巴及本地專營巴士B線在跨境人流高峰時段的等候時間或會較長，乘客應避免於繁忙時段出行。

駕駛跨境私家車出入境人士請注意，視乎現場交通情況，落馬洲及深圳灣口岸在元旦假期期間或會實施特別交通安排，以便保障公共運輸服務車輛暢順地進入口岸，跨境私家車在車流高峰期或需較長的等候時間輪候通過口岸。駕駛人士請特別留意沿途可變信息顯示屏及交通標誌。如遇交通受阻，請保持忍讓及遵從現場警務人員的指示。

2025年1月1日元旦 跨年倒數煙花匯演


