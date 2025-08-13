免試簽駕照領籌新制首日無阻代辦運作　隊尾市民等4小時「吸牌」

《香港01》今年3月報道運輸署金鐘牌照事務處亂象，有「排隊黨」以物件甚至廢紙「霸位」，以領取俗稱「吸牌」的免試換領駕駛執照籌號。署方今日（13日）起實施新安排，要求受委托代辦服務的人士取籌時，須同時輸入申請者的身份證明文件號碼，以杜絕有人囤積取籌兜攬生意。



今日早上，金鐘牌照事務處外繼續有取籌人龍，約八時已截龍。排隊黨亦似乎消失，不過上午80個籌號當中，目測大約一半由「代辦」的長者所佔據，他們手持寫有多個證件號碼的紙張，佔據隊伍頭排。有市民認為新安排的確解決了排隊黨的問題，但認為現時機制仍不便利市民，期望政府改善。



今日早上，金鐘牌照事務處外繼續有取籌人龍。（林遠航攝）

今日早上，金鐘牌照事務處外繼續有取籌人龍。（林遠航攝）

運輸署今日（13日）起實施新安排，要求受委托代辦免試換領駕駛執照申請的人士，取籌時須同時輸入申請者的身份證明文件號碼。（林遠航攝）

9時入場、上午名額8時已滿須截龍

今早近八時來到金鐘統一中心的牌照事務處，事務處正門80個免試換領駕駛執照取籌的排隊位置早已被霸滿，早前用摺櫈等霸位的場面未再出現。大約八時，有職員截龍，向剛到場的市民表示上午名額已滿，又向他們表示可以排隊領取下午籌號。

運輸署今日（13日）起實施新安排，要求受委托代辦免試換領駕駛執照申請的人士，取籌時須同時輸入申請者的身份證明文件號碼。（林遠航攝）

隊頭的排隊人士，大多用足五個代辦名額。（林遠航攝）

有排隊人士手持寫有多個證件號碼的紙張。（林遠航攝）

代辦手持寫有多個證件號碼尾數紙張

記者目測，頭40至50位排隊人士皆為長者，當中不少人為代辦，手持寫有多個證件號碼的紙張。新安排下，代他人辦領申請的人士，在取籌時需要在取籌機輸入申請人的身份證號碼，一次最多可為五個人代辦，隊頭的排隊人士，大多用足五個名額。

運輸署今日（13日）起實施新安排，要求受委托代辦免試換領駕駛執照申請的人士，取籌時須同時輸入申請者的身份證明文件號碼。（林遠航攝）

運輸署今日（13日）起實施新安排，要求受委托代辦免試換領駕駛執照申請的人士，取籌時須同時輸入申請者的身份證明文件號碼。（林遠航攝）

有市民倡代辦與一般申請人分兩條隊輪候

有不願具名、從內地移居香港的女士指七時半已到場排隊，稱早在小紅書上已得知排隊黨猖獗，故提早到場，但仍要排到隊尾，「不知道還要排多久」，又認為要花上三、四個小時才可「吸牌」不合理。她認為問題懲結在於處理申請的人手不足，又認為若當局容許代辦，可以專門為代辦設櫃檯，免除普通市民排隊之苦。

為友辦手續港人倡准先在網上交文件 減親身到場次數

為內地朋友辦理換牌手續港人陳先生則表示，以往未有派籌系統時，「只要你排隊就做到（申請）」，引入派籌後設限額反而不便，「一日點解要（只）派80個籌呢？」他又認為，政府可以考慮容許申請人先在網上遞交文件等，讓後台預先檢視申請，加快申請者到場後辦理手續的時間。