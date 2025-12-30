直擊排隊黨換駕駛執照操作　運輸署樓下影印舖變代辦　一份收$600

《香港01》今年3月報道運輸署金鐘牌照事務處亂象，早至清晨6時已有市民大排長龍等候領取籌號「吸牌」，即免考試換領駕駛執照。事隔9個月，亂象未遏止並惡化，隨着粵車南下推行及新年旅遊旺季，需求增加，排隊黨凌晨在統一中心門外排隊取籌，今早( 12月30日）9時運輸署140張上下午籌已額滿。



位於統一中心2樓，與運輸署牌照事務處僅一層樓之隔的影印舖疑是排隊黨大本營之一，蛇頭及排隊黨會帶申辦轉證者到該舖辦理手續及付款，包括提供駕照及身份證正本，代辦一張證收費600元，承諾5日可收到證。



運輸署8月時曾表示，將在今年第四季、即12月或之前全面推行網上預約免試簽發櫃位服務，現場不設派籌。惟至今日，相關措施至今未見影。



兩女子主動兜搭叫到影印舖交證交錢 保證5日可拿駕照

記者約早上8時到運輸署門口，當時署方已派畢80張上午籌，並安排餘下人士到地下排隊輪後下午籌。途徑2樓時，前後有兩名女子詢問記者是否需要代辦換駕照，着記者到旁邊的影印舖將身份證、駕照、住址證明正本給店員，並支付代辦費用600元，於下午取回正本，5個工作天後便可拿取駕照。一女子說稱「我哋凌晨已經有人排隊，宜家排緊上午籌號第25個，你唔使排隊，幫你慳時間」。

該影印舖在統一中心2樓，與運輸署牌照事務處僅一層樓之隔，門外有「代辦唔使排隊」的綠色霓虹燈及海報等。

每張籌可申辦5份換駕照文件 排隊長者一籌賺$100至$150

牌照事務處早上9時開門運作，一眾排隊代辦黨逐個入內領取電腦籌，其後交給蛇頭，再由蛇頭分派工作，運輸署保安及職員目睹相關行為但未阻止。

運輸署每天上下午派即日籌，以每張籌可申辦5份換駕駛執照文件、一份文件收600元計算，排隊黨一人一晝可處理3,000元生意，上下午兩晝就能處理6,000元生意。

不過有排隊長者透露，他們按照一個行動計算薪金，每一個行動可賺取100至150元。例如代辦一次證件，無論一份抑或是5份文件，皆賺取100至150元。

運輸今年推兩招遏止排隊黨 均被破解

運輸署今年曾推出多項措施杜絕排隊黨，但「你有政策，佢有對策」，皆被排隊黨破解。署方措施包括圍欄設號碼牌指明輪侯次序，防止插隊；8月時又要求受委托代辧服務的人士取籌時，須同時輸入免試換領駕駛申請者的身份證明文件號碼，相關號碼資料會列印在籌號上，以杜絕有人囤積取籌兜攬生意。

署方推出措施後，排隊黨一度減少，惟近日再度猖狂，於小紅書及統一中心現場都能見到他們的身影；更以獲取客戶身份證正本的方法滿足運輸署要求。

運輸署原定第四季推行網上預約「吸牌」料走數

運輸署8月時表示，將在今年第四季、即12月或之前全面推行網上預約免試簽發櫃位服務，現場不設派籌。屆時，處理免試簽發的櫃位服務會擴展至其餘三個牌照事務處，即位於長沙灣政府合署的九龍牌照事務處、東九龍政府合署的觀塘牌照事務處和沙田政府合署的沙田牌照事務處，並增加預約名額。惟相關措施至今未見影。有在場運輸署職員透露，「過兩日或有新措施」。

全港4間牌照處，僅得金鐘統一中心的香港牌照事務處，供申請「免試簽發香港正式駕駛執照」，即持有香港以外地區的駕照，毋須在香港再考車便能領取香港駕照，申請費用為900元。

每個工作天有100個名額供網上或電話預約，網上系統長期顯示未來70日沒有空位。申請人可到香港牌照事務處領取即日籌辦理，每日上下午分別有80個及60個籌，與申請臨時駕駛執照人士共用名額，每人最多可辦理5份文件。