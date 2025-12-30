今日新聞8分鐘｜不滿肉質打人遭噴椒｜毒品車撞警車警擎槍拘兩人

有片｜中環威靈頓街貨車撞歪路牌 途人嘖嘖稱奇圍觀打卡

網上流傳一段短片，可見一輛載著大型建築材料的貨車，駛至中環威靈頓街及砵典乍街交界時，疑因車身過闊，無充夠空間前進，褪前褪後調整角度離開時，建築材料撞到路旁的「威靈頓街」路牌。路牌被撞後出現近45度角的傾斜，事後引來不少市民及遊客圍觀及「打卡」拍照。

今日（30日）早上約9時，數名工人到場進行維修，將路牌扶正。

影片直擊｜西貢萬年街對開遊艇陷火海 消防岸邊「攀欄」射水撲救

西貢有遊艇起火。今日（28日）晚上約8時16分，據報有停泊於萬年街對開近岸的遊艇起火。消防接報趕抵動用兩條喉灌救，晚上8時44分大致將火救熄，並在場射水降溫。

現場影片可見，事發時火勢十分猛烈，烈焰及黑煙沖天；消防在岸邊「攀欄」射水撲救。警方及消防正調查起火原因。

上水石湖墟污水處理廠工人駕客貨車開工 疑暈倒後撞水馬昏迷送院

今日（29日）早上8時40分，警方接報指，上水石湖墟污水處理廠內，一輛客貨車司機疑駕駛時暈倒，遂失控撞向兩個水馬。67歲楊姓男司機不省人事，救援人員到場，他無表面傷痕，送往沙田威爾斯親王醫院搶救。

深水埗通州街毒品車撞警車 警擎槍拘兩人包括熱褲女 檢依托咪酯

深水埗有「毒品快餐車」撞到警車，一對男女棄車而逃，警員擎槍擒人，搜獲一批懷疑依托咪酯（前稱太空油）煙彈。

大埔火鍋店女客疑不滿牛肉質素 掟碗碟擊中職員 遭3警撳地噴椒

一名女子前日（27日/上周六）在大埔超級城一間連鎖火鍋店用膳期間，疑不滿牛肉質素，大吵大鬧，不但發難掟碗擲碟，擊中一名職員，最終涉3宗罪被捕。案發片段今日（29日）在網上瘋傳，可見涉案女子一度與3名警員舌戰，遭撳地鎖上手銬時，仍激烈掙扎怒罵，最終遭「噴椒」制服。

日出康城單位拆主力牆 業主辯稱不知情未被接納 裁罪成罰18萬

將軍澳日出康城第一期「首都」一個單位，早前被揭違規拆除部份主力牆，設計師及承建商早前已認罪及罰款，業主則否認控罪，案件今（29日）在觀塘裁判法院裁決，裁判官劉淑嫻指，被告花費逾百萬裝修，必然會看過設計圖則，及工程會拆主力牆。劉官認為被告作為業主有責任查證，但他未有這樣做，因他明知工程涉及主力牆，屋宇署不會批准，因此故意不查，認為他非疏忽而犯案，裁定他兩項控罪罪成，罰款18萬元。

東岸板道｜13公里海濱貫通 跑友西灣河跑至中環：唔使再跑出馬路

東岸板道東段今（29日）起開放予公眾使用，由堅尼地城至筲箕灣全長13公里的港島海濱正式貫通，吸引不少跑步愛好者來跑步。有人指東段開通後會較方便，「唔使再跑出面馬路」，又認為該處景觀較位於深圳灣的公園更好。有主人攜愛犬來到散步，指東段通道較西段闊，「狗狗行嘅時候都舒服啲。」

圍台軍演·有片｜多段最新畫面公布 解放軍無人機視角俯瞰台北101

今日（29日），解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，展開今年第二次圍台軍演「正義使命-2025」。演習分五大區域，包括台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東；明日30日8時至18時還將進行實彈射擊。

今日晚間，東部戰區、中國軍號等披露多段最新軍演現場影片，包括解放軍無人機視角俯瞰台北101大廈的片段。