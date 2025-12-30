2025好人好事｜富蝶邨救火外賣員　憶送餐16年助人小事：幫得就幫

【2025年／大事回顧／宏福苑】2025年，香港經歷難以想像的劫難，大埔宏福苑因大火變得死寂蒼涼。熏黑的大廈如同燒傷，難以痊癒，令香港人的心時刻隱隱作痛。這座城市傷口尚待癒合，但市民守望相助精神，會是治療這場集體創傷最重要的靈丹妙藥。讓我們重溫今年的好人好事，記住每一位在危難關頭伸出援手的無名英雄。



11月25日，宏福苑大火發生前一天，同區富蝶邨大廈垃圾房同樣發生火警，剛好前往送餐的外賣員阿健及一眾熱心住戶迅速射水壓制火勢。阿健事後被網民讚揚為「真英雄」，他則指自己抱持「幫得就幫」的宗旨，「唔好咁自私，做人唔好咁自私」。



救熄咗之後，我返到屋企樓下，自己去load（回憶）返我頭先做咗啲咩事，我咁樣做啱唔啱呢？有無危險性呢？因為嗰下太突發，盡量以我自己學返嚟嘅知識去即刻應變。好彩就係居民佢哋都好合作，係一個好大嘅幫助。 富蝶邨救火外賣員阿健

外賣員阿健11月25日送餐到富蝶邨29樓發現濃煙，與2名居民一同拖喉救火。他形容「我一個人都搞唔掂，都要多謝佢哋自己街坊。」事後都有總結救火經歷與兒子分享，希望他了解火警情況，以及抱持一份正義感。（王海圖攝）

消防鐘聲鈴鈴作響，在珍蝶樓29樓送餐的外賣員阿健，聞警鐘鳴響後沿後樓梯往下逃生，「我完成咗張單，就發覺29樓嗰一層，走廊出面啲窗有啲白煙升緊上嚟。我懷疑係咪火燭呢？嗰下都好緊張。」

當走至28樓時，阿健見到一名中年街坊取出消防喉對住垃圾房，但由於不見火源，所以他們結伴繼續向下走，「跑落27樓無，26樓都唔係嗰個火源。去到25樓勁喇，原來係嗰個垃圾房入面火燭，就好大煙啦，黑色嘅啦啲煙。」阿健遂與街坊一手頂着門、一手執起消防喉向垃圾房射水。

此時3名大漢合力救火，「我同阿哥仔講：『喂！濕件衫揞口喎！』可能太嘈啦，佢有揞，不過冇整濕件衫，佢撐開嗰度門嘅時候，啲濃煙就攻晒出嚟啦。佢都唔係好頂得順啦，因為太勁啲煙，佢就避開啲煙，就輪到我哋幫手救啦。」現場伸手不見五指，一直無法見到火源，大概6、7分鐘後見到垃圾桶已經燒穿底，見到火源在垃圾桶內，最終將火救熄。

+ 2

富蝶邨勇救火警 體現「幫得就幫」

阿健指，以前學校有教防火知識，在危急關頭派上用場。他認為更重要的是街坊同心協力：「大家都好合作、快速去應變，先可以快速救熄呢一場火，其實如果我一個人都搞唔掂。」事後他回到寓所樓下，買了一罐啤酒，重新思考救火時每個行動是否安全、可行，於網上發帖紀錄救火經過後，回家清洗煙燻過的衣服；亦都總結救火經歷與兒子分享，希望他了解火警情況，以及抱持一份正義感。

帖文一出，網民大讚外賣員「真英雄」、「勇救富蝶」，沒有袖手旁觀。沒料到不足24小時，位於大埔另一角落的宏福苑發生五級大火，造成161人死亡、79人受傷送院。

11月26日宏福苑發生五級大火，造成161人死亡、79人受傷送院。廣福邨萬家燈火，廣福道車水馬龍。中間漆黑一片的宏福苑令人無法無視。（黎靜珊攝）

大埔外賣員送餐16年情繫社區

世紀大火造成不能磨滅的創傷，阿健除了心噏，還是心噏：「嗰日（11月26日）我都無返工，因為我前一日嗰啲衫褲鞋襪都要洗，太勁啲濃煙。第二日我見到呢單（宏福苑大火）嘅時候，我個心就係……唔識講，好心噏囉。」鑒於大埔交通情況及心情等因素，阿健停工5日，沉澱心情後與其他車手一同送物資送餐。

被問到大火後，是否有人惡作劇「玩單」叫外賣送上宏福苑，阿健指的確有人叫外賣送去，但是市民自發叫餐送去給有需要食物的醫護、消防員或者義工；車手亦都有送物資到社區會堂。他相信系統有紀錄的情況下不會有人「玩單」，「冇理由咁樣玩自己㗎。」

非常唔開心，同埋每次經過見到真係，心情好難過。你估唔到點解會咁樣發生？宏福苑嗰個位幾靚，佢望住個海。咁而家我成日經過吐露港出入都......見到就係（不解），點解會咁樣嘅呢 ？

「唔好咁自私，做人唔好咁自私」，遇到事情幫到的就盡量幫，是阿健做人處事的宗旨。在大埔送餐16年，幫忙過跌倒老婦，他與街坊合作救熄富蝶邨垃圾房火警，對社區有深厚感情。（王海圖攝）

「唔好咁自私，做人唔好咁自私」，遇到事情幫到的就盡量幫，是阿健做人處事的宗旨。回憶大埔送餐16年點滴，他記得一次在廣福邨廣禮樓送餐予一名行動不便的婆婆時，驚見她在單位內跌倒求救。他立即呼喚鄰居，並通知叫餐的婆婆女兒。女兒10分鐘後到達開門，幸好婆婆神智清醒，女兒向阿健表達謝意，公司亦有發放獎勵。

另一次一名老翁單獨在單位內，卻叫了一個四人套餐。「我等咗3、4分鐘，佢先行到出嚟開門，原來佢半身不遂。」在一般情況下外賣員不可隨便入屋，了解老翁身體狀況後，他入屋扶住對方坐好，應對方要求在桌面自行找續。老翁透露，原來當日是兒子生日，所以叫四人套餐和他慶祝。

「我問佢有無諗住封封利是畀個仔？佢話：『係喎，但我無利是封喎』。」於是阿健將隨身的利是封贈予老翁，然後關好閘門離開。

在大埔送餐16年，外賣員阿健幫忙過跌倒老婦，與街坊合作救熄富蝶邨垃圾房火警，對社區有深厚感情。（王海圖攝）

同行如敵國？阿健：好少嗌交

外賣行業僧多粥少，阿健坦言生意固然不及疫情，近年亦都多失業人士短期加入送餐。不過，一班長年開工的外賣員，其實很熟稔，會互相幫助：「就好似宏福苑咁出咗事，我哋就會成班好齊心咁去幫助，運下啲物資呀，幫助有需要嘅人囉。你話我哋同行會唔會嗌交呢？就比較少嘅。」

他指外賣員行業有一定危險性，遇到同行爆胎會馬上幫助補胎，亦都會互相通報路面情況，遇到交通意外就要繞道而行：「 所以有時可能會有啲客會話我哋點解會送得咁遲，其實有時唔係我哋想遲。 好似大時大節，餐廳做唔切，我哋都要等。 佢哋做唔切，我哋唯有等，我哋再盡量用自己時間追返快啲。」

至於為何會在大埔跑單，阿健形容該區「地靈人傑」，有海濱公園，有單車徑，又有很多美味的食物。父輩是水上人，後來上岸住木屋，之後上樓住大埔，阿健在大埔土生土長，對大埔充滿感情。他願死難者安息，希望受災的居民能夠得到各方幫助，回到大埔，回到家園。

宏福苑大火期間市民派發物資、管理悼念區情況

+ 37

2025來到尾聲，災難無情但人間有愛，在危難中香港人發揮守望相助精神。在宏福苑大火中，有無數奮不顧身、捨己救人的英雄，也有很多因災難悲痛萬分，希望貢獻微薄能力，為災民雪中送炭的熱心人。

過去一年亦有不少義載長者離開公路，或者扶起跌倒長者的事件。大大小小的義舉，均顯出人性無私的光輝。

重溫2025年好人好事：

2020年大事回顧系列：