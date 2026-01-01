今日新聞8分鐘｜12漢持棍掃蘭桂坊酒吧｜食環清潔工捲貨車底亡

元旦BB｜首名男嬰中大醫院順產出世 母讚愛兒叻 盼成有愛的人

2026年全港首名「搶閘」出生的元旦嬰兒，於凌晨零時零分在中大醫院順產出世。男嬰，重約3.2公斤，為父母的第一胎。家中迎來新生命，更是「元旦BB」，何氏夫婦喜形於色，看着愛兒時臉上洋溢幸福笑容。他們對兒子提早出世感意外，何太經歷16小時陣痛後順產誕兒，「BB最叻，係佢自己揀咁樣出生。」希望BB能健康快樂成長，「做個有愛嘅人啦，成為善良及勇敢的男孩子」。

08年元旦BB轉眼成年 發文重溫舊聞 謝父母養育之恩：I love you

新年伊始，祝各位讀者新年快樂！每年元旦日（1月1日）誕生的新生兒均備受關注。一名2008年元旦零時零分出生的「元旦BB」，昨日除夕（2025年12月31日）在社交平台Threads發帖，並分享當年出世的新聞片段，勾起各人圍坐電視機前「等BB」的集體回憶。

18年過去，當年的元旦BB在父母悉心栽培下，已長成朝氣蓬勃的少年。周宇軒（阿軒）昨日接受《香港01》訪問，對壓線搶閘出世一事仍感震撼。從今天起，他正式加入「成年人」行列，他寄望未來在體育範疇取得佳績，亦感謝父母多年的養育之恩。「好多謝你哋生咗我出嚟，我知你哋湊我大係好辛苦，所以非常之感謝你哋，and I love you（我愛你們）。」

美孚新邨單位冒煙起火 消防迅速撲熄 至少50人需疏散

美孚發生火警。本周二（30日）晚上10時53分，警方接獲報案指，美孚新邨4期一個單位冒煙起火，消防接報到場，同晚11時09分出動一條喉和一隊煙帽隊，去到同晚11時16分將火撲熄，至少50人需要疏散。事件中，無人受傷。

屯門星堤30歲外籍婦猝死房內 丈夫報稱早前與妻口角 重案組跟進

屯門發生命案。今日（31日）下午4時12分，據悉警方接獲一名男子報案，指他與妻子較早時在掃管笏管翠路1號星堤一單位內爭執口角，其後發現妻子暈倒房內。救護員到場，證實30歲菲律賓籍女事主當場不治。警方正調查案件。

警方表示，接獲女事主的丈夫報案，救援人員到場，30歲外籍女事主於現場被證實死亡。經初步調查，案件暫列「屍體發現」，死因有待驗屍發確定。案件交由屯門警區重案組跟進。

據悉，警方調查後，48歲外籍丈夫涉嫌藏毒被捕。

CCTV曝光｜12大漢蘭桂坊20秒掃場 毀酒吧$38萬財物 被反黑追緝

中環蘭桂坊一間酒吧，周二（12月30日）晚上被12名大漢闖入，手持鐵棍及木棍大肆破壞，玻璃碎片散落一地。《香港01》收到數條片段，可見多名身穿衛衣、戴上鴨舌帽、口罩的男子，衝入一間當時無人的酒吧內，揮動棍狀武器打爛枱椅、電子屏幕，作案僅20秒。吧枱液體倒滿一地，屏幕玻璃碎掉在櫈和地下，聖誕樹倒地，場面一片凌亂。

油麻地清潔工捱重型貨車撞 捲車底昏迷送院亡 現場遺手套手推車

今日除夕夜（31日）油麻地發生嚴重車禍。晚上7時57分，警方接報，一輛30噸重型貨車駛經窩打老道及渡船街交界時，意外撞倒一名女途人，傷者倒卧地上，並一度被困車底。救援人員到場將救出傷者，她已陷入昏迷，被送往廣華醫院搶救，惜終告不治。事主姓李（57歲），為食環署二級工人，警方正意外原因。貨車65歲姓楊男司機在場協助警員調查，其後涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕。

瑞士滑雪勝地酒吧新年爆炸起火 警方：估計數十人死 約100傷

瑞士阿爾卑斯山區的克朗-蒙大拿鎮（Crans-Montana）1月1日元旦凌晨發生爆炸事件，一家酒吧出現大量死傷者，警方之後召開記者會指，估計有數十人死亡，約100人受傷，大部份人為嚴重受傷。警方又指，部份死傷者來自其他國家。

西貢塞爆｜東壩遊人絡繹不絕 深圳客盼睹「大牛」破邊洲真貌

元旦假期不少市民及遊客郊遊「行大運」，西貢萬宜水庫東壩是熱門之選。今早9時許，逾百名行山客在北潭涌巴士總站等候巴士及的士前往東壩，而且絡繹不絕，持續有遊人到來候車，等候時間估計需要近2小時。

深圳遊客黃小姐一行四人候車，目標前往破邊洲一睹刻劃在港幣紙鈔$500元上、破邊洲六角形岩柱的真貌。她們已經籌備個多月，留意到昨日破邊洲「打卡」意外，表示會小心：「離遠一點，站遠一點。」

立法會宣誓．有片｜7議員食螺絲需重讀 江旻憓、方國珊一次通過

第八屆立法會議員今日（1日）上午宣誓就職，行政長官李家超為90名新議員監誓。整個宣誓過程歷時約1小時15分鐘，期間共有7名議員宣讀誓詞時因咬字不清或讀錯內容等原因，需要重新宣誓，包括5名「舊人」及兩名新晉議員。其餘83名議員，包括地區直選「票后」方國珊、新一屆議會最年輕成員、奧運劍擊冠軍江旻憓，均一次通過。

李家超在一眾議員完成宣誓後致辭，對議員提出三點期望，首先是貫徹行政主導和愛國者原則，其次是實徹落實議員守則，第三是議政要關注微觀需要和宏觀利益，有大局觀和國際觀。他在今日下午已確確定全體90名議員的宣誓為有效宣誓。