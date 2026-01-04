FV車牌內地七人車廣東道違泊　警抄牌揭司機為通緝人士即拘捕

繼日前有跨境車輛在車頂上加上警號閃燈後，再有「FV」字母開頭的粵港常規配額內地私家車因不當駕駛行為惹議。網上流傳照片顯示，一架「FV」牌七人車在廣東道海港城外疑違規泊車，有多架警車到場，有警員下車執法。



警方回覆《香港01》查詢指，警員在巡邏期間發現該車在限制區內停車，向司機發出定額罰款通知書時，發現司機為通緝人士，遂將他拘捕；相關私家車並未拖走。據了解，司機因早前未有到法庭應訊，因此被通緝。



運輸署回覆查詢指，現時，運輸署會向持有粵港常規配額的內地私家車發出國際通行許可證，並會為相關車輛編配以「FU」或「FV」英文字母為前綴的車輛登記號碼。持證人在使用有關車輛時必須遵守本港法律，如持有許可證的車輛被裁定涉及非法用途，運輸署可考慮撒銷其許可證。



網上流傳照片顯示，一架「FV」牌七人車在廣東道海港城外疑違規泊車，有多架警車到場。（Facebook 車cam L（香港群組）／CC Man）

兩部警車及兩架鐵馬前後圍着涉事內地七人車

網上流傳照片顯示，一架「FV」牌七人車在廣東道近海港城一帶懷疑違泊，由於該車全車身貼上紫色、畫有動漫人物的貼膜，甚為「搶眼」，加上車尾及車後兩側玻璃皆為「黑玻璃」，因此備受討論。圖片中，該七人車前後都有警車，亦有交通警電單車及警員等在旁，估計有警員當時正在執法，更有網民稱，見到該架七人車被拖走。

警方回覆《香港01》查詢指，警員方今日（4日）下午在尖沙咀廣東道巡邏期間，發現一輛私家車在限制區內停車，遂向該名男司機發出定額罰款通知書。人員同時發現該名男司機為通緝人士，遂將他拘捕。人員並沒有將相關私家車拖走。

據了解，司機因早前未有到法庭應訊，因此被通緝。

FV、FU車牌為內地政府、直屬部門或企業單位非商用車輛

翻查資料，香港和廣東省政府就內地跨境車輛設配額制度，由兩地政府共同規管。獲批配額來港的內地政府、直屬部門或企業單位的非商用車輛，配額持有人在駕駛有關車輛來港前，須向運輸署申領「國際通行許可證」；該些車輛的本地車輛登記號碼均以「FU」或「FV」英文字母為前綴。

運輸署回覆查詢指，根據許可證條件，持證人在使用有關車輛時必須遵守本港法律。如持有許可證的車輛被裁定涉及非法用途，運輸署可考慮撒銷其許可證。