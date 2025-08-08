免試簽駕照｜8.13起代辦領籌須入「客戶」資料　免霸籌再賣招生意

《香港01》今年3月報道運輸署金鐘牌照事務處亂象，早至清晨6時已有市民大排長龍等候領取籌號「吸牌」，免考試換領駕駛執照。有「排隊黨」以物件甚至廢紙「霸位」，亦有人「打尖」，料他們每人每周可賺至少22,500元。



運輸署今日（8日）公布，位於金鐘統一中心的香港牌照事務處由8月13日起，將對代辦申請免試簽發香港正式駕駛執照／臨時駕駛執照的人士實行新的派籌要求，所有獲委託遞交申請的代辦在領取即日籌時，除須於系統輸入其個人身分證明文件號碼首四位數字或字母外，亦須同時輸入各名免試簽發申請人的身分證明文件號碼首四位數字或字母，如任何資料與籌號所印不符，該籌即告無效，所有申請一概不獲受理，亦不會補發籌號。



大批市民於運輸署香港牌照事務處未開門前到場，排隊等候領取即日籌。（資料圖片/譚曉彤攝）

運輸及物流局局長陳美寶早前以書面回覆立法會議員林順潮的書面質詢指，為針對有部份人士在領取即日籌後兜售代辦服務，運輸署將於8月中起再進一步優化派籌系統。

運輸及物流局局長陳美寶。（資料圖片/廖雁雄攝）

運輸署今日公布，位於金鐘統一中心的香港牌照事務處由八月十三日起，將對代辦申請免試簽發香港正式駕駛執照／臨時駕駛執照的人士實行新的派籌要求，所有獲委託遞交申請的代辦在領取即日籌時，除須於系統輸入其個人身分證明文件號碼首四位數字或字母（如K123）外，亦須同時輸入各名免試簽發申請人的身分證明文件號碼首四位數字或字母，有關資料會列印於其籌號。

櫃位人員會核對籌號持有人及申請人身分證明文件號碼。如任何資料與籌號所印不符，該籌即告無效，所有申請一概不獲受理，亦不會補發籌號。

運輸署表示，一直非常關注牌照事務處輪候取籌及網上預約櫃位服務的情況，新安排旨在再進一步遏止憑籌號招攬生意的情況，如發現有人影響公共秩序，會交警方跟進。署方又指，將與有關駕駛執照簽發機構加強合作，包括計劃由9月起查核經網上預約提供的內地駕駛證的申請人資料，如發現資料不真確，有關預約將會取消，名額會重新開放予其他申請人預約。

