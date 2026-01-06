今日新聞8分鐘｜吸牌亂象惡化通宵露宿等換牌｜黃碧嬌淚灑區議會

龍翔道私家車失控撞壆 反彈中線翻肚波及另一車 一人受傷│有片

龍翔道發生交通意外。今日（5日）晚上10時11分，兩輛私家車沿龍翔道東行，途至豪苑對開時相撞，其中一車「反肚」四輪朝天，驚動途經司機報案。據報，兩車司機自行離開車廂，幸無大礙，其中一車司機頸傷，由救護車送院。警方正調查事故原因。

現場圖片可見，白色私家車翻轉，車內安全氣囊彈出；藍色私家車右邊車身凹陷，車窗破裂。受意外影響，現場交通受阻。

有片｜紅磡庇利街燈位單車衝「綠公仔」 過路女途人捱撞倒地

紅磡發生單車撞人意外。今日（5日）網上流傳影片，顯示一輛手柄掛有外賣的單車，沿馬頭圍道懷疑「衝紅燈」左轉入庇利街，當時庇利街行人過路處「綠公仔」正在閃動，一名女途人步出馬路之際，單車即轉至撞上，女事主整個人向後跌，躺臥地上。單車手立即下車，將單車推到一旁；亦有其他熱心途人上前查看女途人的情況。

上載影片的網民表示，事發在今日（5日）早上，他見到單車騎手「有睇下傷者咩情況」，但不知事件後續如何。據了解，警方初步未有接獲報案。

急症室加價後仍逼爆 威院最長等10.5小時 到廣華病人：早知唔睇

公立醫院收費改革本月起實施，急症室上周四（1日）起緊急、次緊急及非緊急的病人診金倍增至400元。寒冷天氣警告今日（5日）生效，醫院急症室輪候時間依舊長，晚上多間醫院需輪候接近甚至超過10小時。

有求診市民等了3個多小時，到晚上近9時仍未吃晚餐，但在她之前還有四、五個病人輪候，「早知道就唔睇，食止痛藥，嘥氣」。有市民認為，收費改革無助減少急症室病人數目，人口老化下，醫療需求自然會提升。亦有市民認為，醫管局擴大醫療費用減免機制，或反而令更多人到急症室求診。

免試簽駕照｜數十人通宵露宿金鐘等換牌 疑似排隊黨周一早上已到

運輸署金鐘牌照事務處排隊黨取籌辦理俗稱「吸牌」的「免試簽發香港正式駕駛執照」亂象惡化，排隊黨由過往清晨「出動」，改為在大街上通宵露宿。《香港01》記者周一（5日）晚上10時多到牌照處樓下視察，已有數十名排隊黨在場，寒夜下，不少人帶被鋪露宿，更有部分人架起帳篷在內睡。有排隊人士承認自己到場排隊「吸牌」，但無回應是否排隊黨，有排隊人士更「溫馨提醒」記者稱現在排隊可能只得下午籌。

瘋傳20歲內地網紅被男友騙至柬埔寨｢掘金｣ 如今雙腿骨折流浪街頭

這幾年所謂的東南亞「高薪工作」，吸引不少人過去「淘金」，但事實真的如此嗎？近日，微博瘋傳內地20歲抖音網紅Umi被拍到在柬埔寨街頭精神恍惚、雙腿骨折，相關消息衝上微博熱搜。有網民說，她是被男友「畫餅」來柬埔寨賺錢，最後慘被拋棄，流浪街頭。

宏福苑火災｜黃碧嬌消失一個月後出席區議會 哽咽促原區覓地重建

大埔宏福苑五級火迄今造成161人死亡，大埔區議會今日（6日）召開大會，討論火災善後工作，會前有默哀環節。沒有公開露面近一個月的宏福苑舊法團顧問、民建聯大埔南區議員黃碧嬌稱，對罹難家庭表示深切哀悼，希望政府盡快在大埔覓地重建。她發言時一度哽咽，除下眼鏡抹拭眼睛。她又表示，多位受災長者希望在宏福苑附近居住。

宏福苑大火｜大埔浸小於兩校舍復課 校方取消考試 學生掛念舊校

大埔宏福苑去年發生五級火，校舍位於宏福苑內的大埔浸信會公立學校（大埔浸小），受火災影響圍封。教育局安排學生按年級在兩間小學的校舍恢復面授課堂，直至本學年完結。

今（5日）是正式復課首日，小二及小四學生改到新界婦孺福利會基督教銘恩小學。有學生說新校舍較想像中大，但更喜歡原本的校舍，因為有許多美好的回憶，她提到最喜歡爬蟲閣的蜥蜴，惟現時未能相見，「我擔心佢會唔會病呀，會唔會好無聊呀？」

校長蕭婷表示為減低對銘恩小學的影響，大埔浸小學生上課時間與其錯開，同時遷就上學路程變遠的學生。校方取消一至四年級3月份的考試，改為以進展性評估代替，成績不會計算入成績表。

馬杜羅紐約首次出庭稱「被綁架」 拒認涉毒等4罪 3.17再開庭

委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）夫婦於1月3日自國內遭美軍活捉後，1月5日早上被移送至紐約曼哈頓的南區聯邦地區法院，就其被指涉及毒品與武器的控罪出庭，主審法官為92歲的聯邦地區法官赫勒斯坦（Alvin Hellerstein，暫譯）。63歲的馬杜羅對4項刑事指控拒不認罪，這些指控包括毒品恐怖主義（narco-terrorism）、串謀走私可卡因，以及持有機關槍和爆炸裝置。

馬杜羅在庭上自稱「被綁架」，強調「我是清白的。我沒有罪。我是一個正直的人，我仍然是我國家的總統。」經簡短的首次提審，馬杜羅的律師暫未申請保釋，法官宣布下次開庭時間為3月17日。馬杜羅在離開法庭時也以西班牙語稱：「我是戰俘（I am a prisoner of war）。」

委內瑞拉總統府外傳槍聲及爆炸聲 美媒：安全部門誤會導致｜有片

當地時間1月5日（周一）晚上8時30分左右，委內瑞拉首都加拉加斯（Caracas）市中心總統府觀花宮（Miraflores presidential palace）附近傳出爆炸聲和槍聲。據美媒報道，槍擊事件與在總統府附近執勤的不同安全部門之間持續存在的混亂有關。