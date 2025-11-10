施駿興涉性侵女童案　控方要求提反駁證據被拒　案明年2.2續審

元朗區議員施駿興涉非禮女童及與其非法性交案今（10日）於區域法院續審，控方以辯方疑指控事主X為「新近捏造」為由，要求向法庭提交「反駁證據」，法官陳廣池卻認為控辯雙方各執一詞，是法庭常見情況，本案情況中，未見辯方指事主X是騙子，只是挑戰其可信性，認為問題是法官如何引用原則，最後未有批准控方的申請。案件再押後至明年2月2日續審，施准繼續保釋。



被告施駿興（37 歲）被控1項非禮及1項與年齡在 16 歲以下的女童非法性交罪，指他於 2008 年 11 月某日，在九龍土瓜灣高山道公園，猥褻侵犯 11 歲女童 X。他另被控於 2011 年 3 月 14 日在天水圍某單位與 13 歲女童 X 非法性交。

施駿興涉17年性侵女童案，押後至明年2月續審。(陳蓉攝)

法官裁決時透露控方曾作申請

法官陳廣池今就控方提出的申請作裁決，並透露控方指，辯方認為事主X因反對被告的政治立場才會報案，求准提出反對理據；辯方卻指這案情從不涉捏造，可用X記或混淆方式來挑戰其證供，認為控方的申請缺乏理據。

官指辯方從沒指X是騙子

陳官指，相信控辯雙方在開審時已就議題有所討論，認為辯方的盤問路線或策略，可避免存在的法律爭議，故未有提及捏造及「新近捏造」的證據，即被告及X在2011年3月14日沒有發生性行為，但從未有指控X是騙子，僅挑戰其證供的可信程度。

官稱會公正持平地審理及裁決

陳官稱，控辯雙方各執一詞，各有其版本是常見情況，這亦是要開庭審訊的原因，法官會公正持平地審理及作裁決，認為不用引述相關案例，因每宗案件的案情都不同，問題是法官如何引用法律原則。最後拒絕控方的申請。

案件編號：DCCC907/2024