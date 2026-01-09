今日新聞8分鐘｜籃球場少年持電槍追逐｜海底撈幼童扔尿布入鍋

金鐘交通警駕電單車 疑失平衡翻側跌倒 起身扶正鐵騎

《香港01》接到一條「車cam」影片，長約14秒。片段中，可見現場是金鐘夏慤道、印尼國家銀行對出，當時馬路上比較多車，形成交通擠塞，車輛需要停下。期間一名相信是交通部警員，駕駛警察電單車駛至上址路邊，疑煞車時失去平衡，電單車繼而翻側，警員隨車跌倒。

尾隨的同袍見狀，立即駕駛電單車上前了解。該名交通警相信沒有受傷，隨即起身，繼而扶正電單車。

大圍富健街綠Van直撼環保斗車釀7傷 車頭嚴重凹陷有人曾被困

大圍今日（8日）發生驚險交通意外。晚上8時半，一輛綠色專線小巴沿富健街，往仁安醫院方向駛經隆亨邨對開，直撼向一輛停泊路邊的環保斗車。消防及多輛救護車趕赴現場救援。

消息指，當時小巴為滿載，車上有19名乘客。由於車頭嚴重損毀，車門一度無法打開，有人報案稱小巴乘客一度未能離開車廂。其後，所有乘客成功自行疏散，共有7人受輕傷，分別是71歲小巴男司機及1男5女乘客，大部分傷勢為撼傷額頭、鼻部及膝蓋，所有傷者由救護車送往威爾斯親王醫院接受治理。

金鐘太古廣場銀行收懷疑虛假匯款單 領160億歐元 警方拘內地女

金鐘太古廣場內一間銀行，收到懷疑虛假支票。今日（8日）中午12時許，銀行職員報案，指一名報稱為商人的內地女子持一張匯款單要求提款，惟職員懷疑是假票。據悉，事主要求提款160億歐元。

警方到場了解後，以涉嫌「行使虛假文書」拘捕一名65歲姓周的內地女子調查，被捕人士持雙程證抵港。現正被扣留調查，案件交由中區警區刑事調查隊第五隊跟進。

馬鞍山少年持懷疑「電槍」追逐 發閃光及電聲 恐觸犯法例

網上流傳一段片段，拍攝到馬鞍山頌安邨籃球場一名少年手持懷疑「電槍」的物體，追逐另一名少年，該「電槍」會發出陣陣閃光及「滋滋滋」的電聲，聲音之大響徹籃球場。

發文者直斥：「係咪黐線㗎？」網民懷疑相關物體是「電槍」，亦有可能是電弧打火機，若屬電槍，則有可能觸犯香港法例。

海底撈又出事？幼童扔尿布進鍋 母親還拍片上傳 門店：已報警

近日，「海底撈鍋裏被扔尿布門店已報警」登上熱搜，繼「海底撈小便事件」後再次引發網民熱議。

網傳影片顯示，一幼童父親在給其換尿布時，幼童把手上的尿布扔進了鍋中。網民評論「海底撈徹底和尿槓上了」，更有不少網民支持海底撈向該顧客索賠。

機場快綫列車被指青衣「飛站」 發帖市民：地鐵飛站真係千古奇聞

港鐵機場快綫被指離奇「飛站」，有市民周四（1月8日）在社交平台發帖稱，當晚乘搭機場快線時，列車於青衣「飛站」後直達九龍站，令乘客們大感錯愕。受影響乘客於九龍站下車後，港鐵人員已在月台上協助處理，包括安排乘客免費坐「對頭車」返回青衣。發帖市民表示，「地鐵飛站真係千古奇聞，仲要機場快綫 」。

宏福苑大火政府發問卷徵安置意願 若原址建居屋最快2035年始入伙

大埔宏福苑火災的災後安置既要解燃眉之急，更要謀長遠之策。據了解，由財政司副司長黃偉綸牽頭的「應急住宿安排工作組」今日（9日）透過一戶一社工向住戶收集長遠安置初步意願，目標在今月下旬取得回應再分析。

問卷問及居民會否考慮接受政府動用公帑購買業權，還是希望與政府「樓換樓」，分別是選擇前者的話，居民可以購買私樓。兩個選項共通之處是均可選購全新居屋或綠置居單位，其中以九龍灣綠置居盛緻苑最快今年9月入伙。如果希望原區安置，大埔有三個可能興建新居屋的地點，是快是頌雅路西選址900個單位2029年入伙，廣福公園選址則最快2033年。宏福苑原址重建的話，則需等待完成收購所有業權再清拆，料2035年或之後入伙。

特朗普：習近平對台灣做甚麼「由他決定」 不認為任內會對台動武

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示，他在委內瑞拉採取的軍事行動不會為中國和俄羅斯等其他國家開創先例；特朗普聲稱自己是在應對「真正的威脅」。特朗普又談到台灣問題，他認為國家主席習近平要對台灣做甚麼「由他決定」，但相信習近平不會在他擔任總統期間向台灣發動攻擊。

廣州驚現人造沙塵暴！拆遷隊疑用霧炮機吹垃圾「揚塵逼遷」

近日，廣州一段「拆遷隊用霧炮車向居民區揚塵」的影片引發熱議。該居民區位於海珠區南洲街道後滘社區，此前曾納入海珠區拆遷改造範圍，因此有網民稱存在「揚塵逼遷」行為。 當地街道辦人員其後回應稱，事故原因為霧炮機操作失誤所致，目前該工地已停工。海珠區官方6日（周二）稱，已成立聯合調查組調查事件。