潑水節向無綫記者輔警射水　兩男稱是祝福　官斥自欺欺人駁回上訴

Youtuber「勇狗」曾維誠和兩男於3年前的九龍城潑水節，以水槍向無綫記者及警員射水，被裁定普通襲擊及襲警等6罪成被判囚。曾和其中一名被告強調他們無襲擊意圖，在高等法院提出上訴。暫委法官李俊文今(9日)下判辭指，兩人行為粗野、過火，並帶敵意，不可能不知道記者和警員對他們的行為反感，不會有任何誤會，直指兩人聲稱在嬉戲或祝福，是自欺欺人的藉口，駁回他們的上訴。



兩上訴人已服畢28天刑期

兩名上訴人：曾維誠和葉嘉健，被裁定3項襲警和2項普通襲擊罪成，指他們於2023年4月9日，在九龍城賈炳達道與衙前圍道之間的一段城南道，襲擊輔警警員6553、輔警警員8591、女輔警警員6605，及無綫新聞記者男子吳家軒及李天耀。曾另被裁定一項普通襲擊罪成，指他於同日同地襲擊無綫新聞攝影師譚永文。兩人被判囚28天，已服畢刑期。同案被告袁子健亦被裁定罪成，但未有上訴。

首浩曾維誠（左），及次被告葉嘉健（戴黑眼鏡）原審時均被裁定襲警及普通襲擊罪成，被判囚28天。(陳曉欣攝)

圖中紅衣男子是首被告曾維誠，圖為他向無綫記者射水的情況。（網上截圖)

記者李天耀當天穿著印有無綫圖案的雨褸採訪時遭人不停射水。（網上截圖)

李天耀稱被水射面時覺得「醃眼」。（影片截圖)

上訴人必然知道事主厭惡他們的行為

兩人在上訴時指，他們無意襲擊，認為只是在潑水活動中做合適的事情。李官在判辭指，涉案的輔警及記者從來沒有同意或默許他們的行為。兩上訴人從警員和記者的身份、職責，加上他們的反應，不可能不知道他們厭惡該些行為，這不存在任何誤會。

記者及攝影師曾要求停止

李官續指，兩名記者和攝影師曾明言要求上訴人停止，上訴人未有理會。輔警亦正在執勤，明顯不是活動的參與者。根據其中一名輔警的證供，雖然為了給巿民良好印象，沒有拒絕帶上飾物及被他人於臉上塗上白色粉末，但該輔警事發時清楚表現出不願意被射水，他用手示意停止，亦低頭避開及離場。李官續指，三名輔警的反應大可更為明確，甚至應更嚴厲，但指他們避開或離開現場，兩上訴人必然知道輔警不願意被這種方式射水。

指行為是祝福是掩耳盜鈴

李官指，兩名上訴人使用大型水槍，對記者和輔警近距離地他們的面及全身射水，行為不但粗野，甚至帶有敵意。李官直指，兩上訴人聲稱是在潑水活動中的所謂嬉戲，或祝福行為，只是掩耳盜鈴，自欺欺人的藉口，以襲擊各人，完全沒有說服力，因此駁回他們的上訴，維持原判。

案件編號：HCMA485/2024