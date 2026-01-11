今日新聞8分鐘｜俄女疑碰瓷傷車主｜ YOHO Town火男死女昏迷

內地男扮客光顧尖沙咀珠寶鐘錶店 掠走值$65萬勞力士手錶後逃去

尖沙咀發生搶錶案。今日（11日）下午12時46分，警方接獲海防道50號太子珠寶鐘錶職員報案，指一名男子懷疑在舖內購物期間，掠走一隻價值約65萬的勞力士手錶，其後往彌敦道尖沙咀站C出口方向逃去。

鑑證科人員到場搜證，警方圍封鐘錶店門口調查。警方將案件列作「搶掠」，交由油尖警區刑事調查隊第四隊跟進，正追緝一名瘦身材、案發時身穿黑色上衣及深色褲，戴白色口罩及攜有一個淺色背囊的內地男子歸案。

旺角亞皆老街4車串燒 的士「夾三文治」嚴重毀爛 1男受傷送院

旺角發生4車交通意外。今日（11日）上午10時許亞皆老街向彌敦道方向，近勝利道對開4車連環相撞，涉及載客的士及私家車。

東壩封路｜天津女徒步3小時：為了風景也得走 關愛隊派乾糧招待

「中國沿岸馬拉松及半馬拉松」及「公益金新鴻基地產 慈善馬拉松 2026」今日（11日）分別在西貢萬宜水庫及北潭涌郊野公園舉行，為配合活動舉行，上午進入東壩的必經之路 —— 萬宜路封路，所有車輛也不可進入，遊人只可徒步三小時入東壩。至下午一時許，相關路段已解封，小巴可駛進。

不過，不少人早上到場得悉封路後，為一睹風景，徒步三小時也在所不惜。其中，天津旅客劉小姐指，趁為天氣暖到東壩郊遊，豈料要走三小時，直言「肯定累呀，老累了」，但表示「為了這風景也得走」。不過，關愛隊也設置服務站，供遊人查詢旅遊，並提供餅乾及水。

元朗YOHO Town奪命火｜夫婦臥房間1死1昏迷 疑電器短路肇禍

元朗YOHO Town奪命火警，造成一死一昏迷。死傷者為夫婦關係，男死者56歲，女傷者54歲。火警原因有待調查，警方指現階段並無證據顯示案件涉及刑事成份。據了解，火警疑因電器短路肇禍，現場沒有發現助燃劑。

有片｜女子租屋後遭地產代理開門帶人「睇樓」險入屋 網民籲報警

一名女網民在社交平台發文，指遭地產代理帶人「睇樓」擅闖民居。網民指自己租住該單位，地產代理卻無端一度用鎖匙開門及按門鐘，要帶人進入單位，幸未能成功，直言「如果唔係我一個女仔喺屋企發瞓吓覺一堆陌生人入嚟都唔知點」。

《香港01》向該名女網民了解，她指剛租住單位不久。事發時她正在睡覺，聽完門匙聲，以為是未婚夫回來，後來再有門鐘聲，她感奇怪遂起床了解，聽見大門打開後又關閉的聲響，後來發現是地產經紀帶客睇樓，她與業主均感憤怒，經了解後始知是美聯地產的職員，要求合理解釋及賠償。《香港01》正就事件向地產代理監管局及美聯地產查詢。

有片｜彌敦道俄女毀Tesla打車主 熱心的士司機停車制止：停手！

尖沙咀今日（10日）清晨有俄羅斯籍女子，在街頭舞刀兼破壞Tesla私家車及拳打司機被捕。事發在清晨6時許，《香港01》接獲讀者提供影片，可見一輛打開車門的Tesla停在美麗都大廈對開的彌敦道路中心，一名外籍女子坐在車前地上，途經的士司機見狀停車及下車了解，其後Tesla車主指女子疑在「碰瓷」，她更數次破壞車身，的士司機與Tesla車主不斷呼喝她「停手！」

的士司機Ｍark向《香港01》透露，當時因見到有人疑「碰瓷」，他為保護Tesla車主，隨即取下車cam拍攝記錄，並喝止涉事外籍女子，後來女子亮刀，Ｍark遂上車避開及報警；又說最後見到有持盾警員到場拘捕女子。警方表示，該名27歲俄羅斯籍女子涉嫌「刑事毀壞」及「管有攻擊性武器」被捕。

驚悚瞬間！洪都拉斯女議員遭爆炸裝置擊中頭部受重傷｜有片

洪都拉斯一名女議員盧比斯（Gladys Aurora López）近日遭投擲的爆炸裝置擊中頭部，身受重傷。據英媒報道，事發時，國民黨（National Party）議員盧比斯正在國民議會大樓外接受記者採訪。

緬北電騙頭目被押回中國機艙內特寫曝光 央視：對電詐一追到底

中國公安部從2023年10月開始展開打擊緬北涉華電詐犯罪專項行動，先後剷除「四大家族」犯罪集團，並將佘智江、陳志等電詐頭目押解回國。

1月10日，第六個中國人民警察節到來之際，央視《法治在線》節目公開「電詐頭目押解回國在機艙的特寫畫面」，並稱「打擊跨國電詐，就是一場接一場的攻堅戰，對電詐一追到底，不勝不休。我們要向全國人民警察道一聲：『你們辛苦了』。」

Merry Balloon｜16個巨型氣球西九巡遊 LuLu豬、海綿寶寶受歡迎

「Merry Balloon Parade」IP角色輕氣球巡遊今日（11日）於西九文化區舉行，16個國際和本地人氣IP角色巨型氣球先後出場，包括海綿寶寶、LuLu豬、海洋公園Panda Friends等，吸引不少市民打卡。

有市民認為活動吸引，最喜歡燦子和LuLu豬等角色。至於本地IP Panda Friends，他認為辨識度較低，政府可加強宣傳「雖然我哋可能就知道係家姐細佬，但大家未必知道代表邊隻熊貓。」