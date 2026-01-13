尖沙咀Fortnum & Mason今重開兩小時已庫存不足　店方下午2時截龍

【結業潮/K11 Musea / Fortnum & Mason /英國王室御用品牌/清貨優惠】英國王室御用品牌Fortnum & Mason尖東K11 MUSEA店，上周五（9日）宣布將於本月25日結業，並即日起推出4折清貨優惠，引來大批市民光顧「掃貨」，惟該店商品一度被買至「清倉」，因庫存不足需暫停營業。



店方今日（13日）補貨後終於重開營業，但開店後不足2小時，職員便在店外貼出告示，宣布「因反應熱烈，餅乾及茶葉庫存不足」。中午12時半在烈日下，無阻粉絲排隊入店掃貨的決心，龍尾延伸至K11海旁附近空地。由於人流眾多，大多顧客都買了大堆心頭好，排隊付款預計要等候3小時，店方為免人流繼續增加，於下午2時前已提早截龍，並將等候所有顧客完成購買，才評估是否繼續開放營業。



有顧客大手筆花費4千多元買經典紅茶、早茶及曲奇等，王小姐指光顧店舖10多年，很喜歡其出產的茶葉及朱古力曲奇，她笑說今次滿載而歸，但「如果唔打折應該萬幾蚊吧」；有排頭位的市民稱，部份產品已幾乎售罄，貨架上只有2罐。



尖沙咀Fortnum & Mason補貨後重開，有不少顧客大手掃貨。（梁鵬威攝）

尖沙咀Fortnum & Mason補貨後重開，不少顧客專程來選購心頭好。（梁鵬威攝）

店方預計到收銀處付款需等候3小時，為免人流繼續增加，店方於下午2時提早截龍，將待所有顧客完成購買才評估是否繼續開放營業。（許湖洪攝）

甫開店多人狂掃貨 粉絲滿意買得心頭好：不枉烈日下排隊

店方今早11時甫開門，即實施人流管制措施，先分流數十人入場選購，不足5分鐘，已看到有人狂掃數十盒蝴蝶酥禮盒、茶葉等，其中一款蝴蝶酥售價約200元一盒，估計買十多盒已花費約數千元；其後相隔15分鐘，當有顧客購物後離開，才繼續讓多3至5人入內。

成功買到「心頭好」的孫小姐手抽兩大袋，總共購買了6件商品，有茶葉、餅乾，咖啡豆等，大約500多元，她稱「原價要1400多、現在打折只需500多，很划算（性價比），不枉烈日下排隊」。她曾在英國留學，已品嘗過這個品牌，「我覺得這個很好吃就過來買」，她稱早上9時半已由紅磡過來到排隊，「早上太陽蠻大的，結果買到自己心頭好，心情也是蠻好、滿意的」。

成功買到「心頭好」的孫小姐手抽兩大袋，總共購買約500多元，她指原本要價1000多、現在打折只需500塊，很划算（性價比），不枉烈日下排隊」。（梁鵬威攝）

顧客進店不足5分鐘已環掃十多盒茶葉和餅乾。（梁鵬威攝）

10多年忠粉大手筆掃茶葉曲奇 原價逾萬元折後僅4千多元

另一名顧客王小姐亦大手筆掃貨，共花費了4,600多元購買經典紅茶、早茶及曲奇等，她稱已光顧該品牌10多年，很喜歡該品牌的茶葉及朱古力曲奇，「日日飲茶嘛、一路飲開，好鍾意，真係好好飲」。她笑言今次滿載而歸，但「如果唔打折應該萬幾蚊吧」。

早在9時半排隊的王小姐大手筆花費4600多元掃貨，她指自己光顧店舖10多年，很喜歡品牌出產的茶葉及朱古力曲奇。（梁鵬威攝）

家住何文田區的王小姐又稱自己「近水樓台」，但她仍提早於上午8時半來，因在店舖宣布結業當日曾來到排隊，可惜當時已售罄、未買到，故此特意提早，對最終能夠購買到心頭好，她表示「好開心啊」，「好抵好正，買到自己想要嘅嘢，又對身體有益自己都飲開茶」。

至於今早7時45分到場、排頭位的大專生許先生，入場狂了一個半小時才排隊付款。對比其他顧客，他所購買的數量不算多，只拿着一袋戰利品走出來，他稱「啱啱都諗有啲咩茶需要買，屋企人都有打電話嚟講佢哋需要啲咩」，每款茶葉他都各買了一罐，例如伯爵夫人格雷散裝茶葉罐，也有鹹焦糖餅乾等，總共花費約600元。

今早排頭位的大專生許先生入場逾1小時半買了7件商品，共花費約600元。（梁鵬威攝）

不過，即使他排頭位入場，有部份產品很早已幾乎售罄，他指最受歡迎為120克的「Keenun散裝茶葉罐」，貨架上只有2罐，但他只買了一罐，將餘下機會與其他粉絲共享，笑說「買足夠自己就夠啦」，「估計呢度加埋都夠自己同屋企人飲幾個月」。

大專生許先生指有部份茶葉已幾乎售罄，其中最受歡迎的「Keenun散裝茶葉罐」，貨架上只有2罐，但他自己只入手一罐，「買足夠自己就夠啦」。（許湖洪攝）

店方開門營業約兩小時，職員便在店外貼出告示，宣布「因反應熱烈，餅乾及茶葉庫存不足」。但大批粉絲仍在烈日下繼續排隊，大部份人舉起雨傘遮擋陽光，商場保安亦在場維持秩序及分流，龍尾延伸至K11海旁附近空地。

由於現場人流眾多，職員指預計排隊到收銀處付款需輪候約3小時，為免人流繼續增加，店方於下午2時前，已提早在門外貼出告示宣布截龍，將待所有顧客完成購買才評估是否繼續開放營業。

Fortnum & Mason今日（13日）下午仍有逾百人排隊「掃貨」，預計需等候4小時。（梁鵬威攝）

Fortnum & Mason下午2時前已截龍，職員指預計收銀處等候時約需3小時，為免人流繼續增加，會提早截龍，並將待所有顧客完成購買才評估是否繼續開放營業。（許湖洪攝）