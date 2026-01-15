美聯經紀每月收行家3.2萬洩放盤客資料　官斥違反誠信囚10月

美聯物業經紀涉收每月收兩名「行家」等人3.25萬元，提供在美聯放盤客戶的資料，3人均串謀使代理人接受利益罪成。案件今（15日）於沙田裁判法院判刑，暫委裁判官李卓慧指，判刑須具阻嚇力，向大眾傳遞不容貪污舞弊的訊息，案件屬有組織有預謀，對美聯造成聲譽損失，亦非單一事件，且各被告均屬積極參與，美聯的經紀泄露客戶私隱，亦有違反誠信，判兩名認罪的被告入獄5及6月，經審訊被裁罪成的美聯經紀，入獄10個月。美聯經紀申請保釋等候上訴被拒，須即時服刑。



3名浩在沙田法院被判囚5至10個月。（資料圖片)

3名被告判囚5至10個月

3名被告：江家成（27歲，美聯物業地產代理）、唐稀爾（31歲）及周霆鋒（42歲），唐及周同為嘉誠地產董事兼股東。3人同被控串謀使代理人接受利益罪。指他們與李佩融於2022年5月6日至10月2日期間，在香港一同串謀和與一個稱為「B仔」的人串謀，使作為代理人的江家成，從唐稀爾和周霆鋒等人接受約32,500元的饋贈、貸款、費用、報酬或佣金，以協助該等人士或嘉誠地產獲取美聯物業的客戶資料。

江另被控有犯罪或不誠實意圖而取用電腦罪。控罪指，他於同年5月3日至9月15日期間，在美聯物業沙田置富第一城的分行，以不誠實地獲益的目的取用美聯物業管理的電腦。

江被判囚10個月，唐及周則分別入獄5及6個月。

唐求情指控方索取指示超過1年

次被告唐稀爾代表律師補充求情指，案件已纏繞3年，控方曾用超過1年時間索取指示，認為涉及延誤，唐已有悔意，兼出任控方證人，望法庭輕判。另一被告周霆鋒的律師求情指，周在過去2星期已受牢獄之苦，與家庭及女兒分開已是最大懲罰，望法庭輕判。

官稱判刑須具阻嚇力

李官判刑時指，判刑須具阻嚇力，以客觀因素考慮本案帶來的不良影響，向大眾傳遞不容貪污舞弊的訊息，認為需要判處即時監禁。李官又稱，涉案金額不大，但案件仍有其嚴重性，包括案發時間長達5個月，亦非單一事件，本案是有組織、有預謀，同時亦對美聯造成聲譽及潛在的經濟損失。

美聯經紀在本案屬關鍵角色

李官指，江是美聯的經紀，其角色關鍵，他濫用職權泄露客戶私隱，涉違反誠信。另兩被告作為嘉誠的董事，兩人必然會從中有得益，或令美聯失去一宗交易機會。控方案情不受爭議，故唐作為控方證人的協助有限。他們的角色亦非微不足道，屬積極參與。

江在涉案期內曾頻繁地查閱系統

案情指，美聯的地產代理使用資料庫時，會有其獨特的英文代號水印。2022年6月7日，江大量而頻繁地查閱系統，同日已有3百多個資料發布到涉案的WhatsApp群組，當中部份截圖有江的獨有水印。

兩業主向美聯投訴收嘉誠電話

其中兩名曾在美聯放盤，分別於大埔宏福苑及太湖物業有物業的業主，相計向美聯投訴，指收到嘉誠物業來電詢問他們是否放售樓盤，該兩單位均找美聯作獨家代理。系統顯示，江曾翻閱該兩樓盤。

李官早前裁決時認為，上述情況不可能是巧合，明顯是江提供資料予嘉誠地產，以換取個人金錢得益，裁定他串謀使代理人接受利益罪成。而唐及周開審前已認罪。

案件編號：STCC1754/2025