結業｜內地烤肉名「西塔老太太」2店結束　新都城店貼出強拍通知

【結業潮／西塔老太太／內地過江龍／燒肉店】內地過江龍「西塔老太太」在2023年攻港，首店位於尖東文華中心，去年下旬結業，餘下的將軍澳新都城二期分店，近日也被發現已貼上法院拍賣通知，即全線正式告別香港市場。



資料顯示，尖東文華中心舖位業主旺福集團曾在2025年5月入稟追三個月租金約92萬元，將軍澳新都城舖位業主、恒基兆業附屬公司凱峰企業去年12月，也入稟追租兩個月租金30萬元。



西塔老太太2023年攻港 首店尖東文華中心開業

香港「西塔老太太」社交平台自我介紹為「內地烤肉店的排隊王」，蟬聯大眾點評烤肉好評榜及口味榜第一，主打韓式烤肉配合東北特色調料。

「西塔老太太」在新冠疫情結束後的2023年攻港，由4月起承租尖東文華中心地下舖位，面積約4,260平方呎，同年9月正式開業，為集團在香港首間門店。

曾傳出尖東店欠租數個月 後澄清按時繳交所有租金

惟「西塔老太太」尖東店開業不足一年便傳出欠租數個月，業主於2024年中以45萬元重新放租。不過同年6月該店在社交平台發表澄清聲明指，欠租為不實謠言，稱根據合同按時繳交所有租金，又稱與業主之間的溝通和合作良好，強調謠言已損害品牌聲譽，並為業主帶來負面影響。最終尖東店仍在去年下旬結業。

將軍澳新都城二期門店貼上法院拍賣通知

至於將軍澳新都城二期門店，則在2024年10月開業，門外近日已貼上法院的拍賣通知，代表該品香港全線宣告結業。

拍賣通知指，香港區域法院已准協聯估值及拍賣行有限公司，公開拍賣店內被扣押的各物品。下款日為本周二（13日）。即業主由於被拖欠租金，向區域法院申請封租令，以公開拍賣物品的方式清償租金及相關費用。

《香港01》查冊發現，文件顯示該集團2025年5月遭內地房地產商旺福集團，入稟追討三個月租金約91.8萬元。雖然文件無列明分店名稱，惟尖東文華中心地下1A至1C舖位的業主正是旺福集團。

另一份文件顯示，西塔老太太同年12月（即上個月）再遭恒基兆業附屬公司凱峰企業Evercot Enterprise，入稟追討兩個月租金約31.4萬元，隨後近日新都城分店店外便貼出法院拍賣通知。

自我介紹「內地烤肉店的排隊王」 主打韓式烤肉

「西塔老太太」在深圳不少商場都設有分店，每逢周末及假日大排長龍，部份港人也慕名北上品嚐。翻查資料，其社交平台自我介紹為「內地烤肉店的排隊王」，蟬聯大眾點評烤肉好評榜及口味榜第一，主打韓式烤肉配合東北特色調料。