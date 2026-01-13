柴灣翠灣漁港遭業主收舖結業　食客投訴結業前仍推銷年糕劵

開業近5年、位於柴灣的「翠灣漁港」酒樓接獲執達主任「收舖令」，昨晚（12日）被街坊發現已落閘結業。有食客投訴指，根據店外貼上的業主「收舖令」法庭文件，顯示於上月（去年12月）中發出，但酒樓方面收到文件後，員工仍向不少顧客推銷年糕和蘿蔔糕劵。得悉酒樓結業後，陸續有顧客在網上留言稱中招，損失約數百元，批評做法無良，指或違反《商品說明條例》。海關表示如發現違法，會採取適當的執法行動。



該酒樓在開業時，本地粵菜名廚「三姐」蕭秀香和立法會前飲食界議員張宇人等剪綵切燒豬。根據公司註冊處資料，酒樓其中一名登記董事為大航假期創辦人及董事長陳燕萍。



前東區(翠灣選區）區議員古桂耀在Facebook上載相片，可見「翠灣漁港」今日(13日)關門落閘，門外貼有告示，指「酒樓已被法庭勒令執達吏收樓，停止營業」。（古桂耀聯絡／Facebook）

開業近5年、位於柴灣的「翠灣漁港」門外貼有「奉業主嚴令」的告示，限令租客或佔用人於7日內將所有傢俬財物搬走。（余小姐提供）

多名街坊在Facebook專頁上載翠灣漁港無開舖相片，可見街坊最早於周一（12日）晚上發現已落閘，至今日（13日）仍無開門。門外貼有「奉業主嚴令」的告示，指「酒樓已被法庭勒令執達吏收樓，停止營業」，限令租客或佔用人須於7日內將所有傢俬財物搬走，並將於周日（18日）開門一小時予相關人士取走物資，否則一概被視為棄置物。

酒樓門外亦張貼一張由司法機構發出的文件，顯示執達主任於去年12月17日上午曾到訪酒樓，並將「佔用人遷出同意書」送達予佔用人。不過，有食客投訴在酒樓收到同意書後，員工仍向顧客推銷包括年糕及蘿蔔糕等賀年食品禮劵，有不少人在網上留言指不幸中招，每人損失約數百元。

食客質疑酒樓員工上月下旬仍推銷年糕劵

顧客余小姐表示，父母是柴灣街坊，每日會到「翠灣漁港」飲茶。她指酒樓員工在12月22日遊說父親購買禮劵，「佢（酒樓員工）係咁叫我老豆買啦買啦，咁我老豆咪買囉」，最終父親以300元購買各一張馬蹄糕及芋頭糕劵。

根據禮劵，食客可於農曆12月16日至27日（即新曆2月3日至2月14日）期間換領食品，未料酒樓突然結業。余小姐批評酒樓方面的銷售手法無良，有「呃街坊錢」之嫌，做法可惡，「17號已經知道啦，仲叫啲員工去賣券 !」她表示，事前沒察覺酒樓有結業先兆，平日有許多食客光顧，大部份為長者。

「三姐」蕭秀香、張宇人、林盛斌開業當日出席剪綵

翠灣漁港於2021年開業，開張當日曾邀請前立法會飲食界議員張宇人、藝員林盛斌等人到場。本地粵菜名廚「三姐」蕭秀香亦有出席，並參與剪綵和切燒豬環節，而當日送來敬賀的花籃，擺滿店門及對開空地，有部份寫着「祝賀三姐、陳燕萍」，另有上款寫着「名廚三姐、陳燕萍老闆」。

大航假期集團董事長及主席陳燕萍（右）是翠灣漁港的登記董事之一，本地粵菜名廚「三姐」蕭秀香（左）亦被指是「老闆娘」，不過查冊文件未見她的名字。翠灣漁港開業當日曾邀請藝員林盛斌（中）等人到場。（林盛斌Facebook）

大航假期創辦人陳燕萍任董事 三姐曾發文宣傳「姊妹店」青山灣漁港

不過，根據公司註冊處資料，翠灣漁港由「永富餐飲集團有限公司」經營，登記董事包括兩男一女董事及「星煌發展有限公司」；其中女董事陳燕萍為大航假期創辦人及董事長，而「星煌發展有限公司」則經營位於屯門三聖邨的青山灣漁港，故翠灣漁港與青山灣漁港有關連關係。「三姐」亦曾於2020年在其Facebook發帖為青山灣漁港宣傳，不過她也不是星煌股東。

「三姐」曾於2020年在其Facebook發帖為「青山灣漁港」宣傳。(香港女廚王-三姐FB截圖)

海關：如違反條例會執法 勞工處：接獲員工求助

至於酒樓會否涉及不良營銷，香港海關回覆表示暫未接獲舉報，並會了解事宜，如發現違反《商品說明條例》的情况，會採取適當的執法行動。

勞工處則表示已收到相關員工求助，並正聯繫酒樓負責人，要求僱主妥善處理相關僱傭事宜。如僱員被拖欠工資及其他僱傭權益，應盡快到勞工處勞資關係科登記資料。本處會提供適切協助。