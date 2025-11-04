紅山半島業主被下令拆僭建物　提替補方案被拒申暫緩不果　求覆核

港島獨立屋豪宅紅山半島，經歷2023年9月一場世紀暴雨後，該區出現山泥傾瀉，並揭發多戶涉僭建。屋宇署期後向多戶發清拆令，其中位72號屋的業主，被要求把主臥室至花園的僭建物還原。惟該業主認為工程龐大，認為可能會減低物業的結構穩定性，提出保留僭建物下的替補方案，但遭署方拒絕，業主要求暫緩清拆令亦被拒，提上訴又不果，他認為署方上訴小組的程序涉不當，入稟高院要求司法覆核。



申請人Anthony John Steains，是私募基金黑石的前高層，建議答辯人為建築物上訴審裁小組（下稱小組），其他利害關係方包括建築事務監督和Steains的妻子Petrina Anne Steains。

2023年9月10日，世紀暴雨導致紅山半島出現山泥傾瀉，意外揭發有豪宅疑僭建或霸佔官地。（梁鵬威攝）

屋宇署聯同地政總署人員事後到紅山半島涉嫌僭建的70號屋、72號屋及74號屋調查。

屋宇署及地政總署人員進入屋苑調查後，發現除了受山泥傾瀉影響的四間獨立屋外，其他85間臨海獨立屋中，70間初步懷疑有僭建物，亦有泳池的地基外露。(香港01記者攝）

申請人是紅山半島72號住戶，他質疑建築物上訴審裁小組於2025年9月1日的決定，認為小組拒絕及未聽取其意見，認為或應以其他方式處理其上訴。

屋宇署在山泥傾瀉後作僭建調查

入稟狀透露，申請人夫婦自2011年3月購入涉案單位。2023年9月初的暴後，該區出現山泥傾瀉情況，屋宇署同月22日召開僭建調查，並根據《建築物條例》24（1）條，向申請人在內數名業主發出清拆命令。

要將主臥室至花園結構還原

該命令要求申請人在90天內動工，拆除建於主臥室層（1層）下方並延伸至花園的結構，需要恢復原狀，並需於150天內完成，否則可被判罰最高20萬元及監禁1年。

建議保留僭建物下設有效圍封

申請人同年10月委任P&C工程顧問有限公司的林兆棠作代表，與署方負責協調工程事宜。林於2024年4月去信署方，提議替代方案，指出因受影響結構範圍廣泛，相關工程可能會減低物業的結構穩定性，查詢可否在不違反命令下，保留僭建物，條件是僭建物會被有效圍封（effectively blocked up)，及不會作居住用途，但遭署方拒絕。

申請暫緩清拆令亦被拒

林在5月重申替代方案，並提議署方暫緩執行清拆令，以候其他業主的向小組提上訴有結果為止，相關上訴聆訊已排期於2026 年3月18日進行。署方同樣拒絕暫緩執行清拆令。

暫緩被拒後提上訴不獲受理

申請人在2024年8月就暫緩被拒後，向小組秘書處提出上訴，其代表律師於9月要求延長28日以呈交文件，翌月小組回信稱主席指示該上訴已失效。申請人認為主席無權干涉上訴，要求披露主席身分但不果。申請人其後曾再周旋，小組維持清拆令，亦沒處理其上訴申請。

認為上訴未受理違反程序公義

申請人認為，小組沒受理其上訴及進行聆訊的做法違反程序公義，且錯誤地拒絕或沒有聽取意見，便裁定或處理上訴，在法律上犯錯，要求法庭下令推翻決定，並將其上訴交由另一上訴審裁小組處理。

涉案單位主人房部份主力牆被拆除

翻查報道，涉事單位疑共有10項違例僭建物，包括第一層主人房內的部份主力牆被拆除，拆牆後在原地開鑿山坡的非挖掘區，搭建了一個僭建物。被拆的主力牆闊2米，高約3.5米，厚0.2米，是康城單位的逾三倍。

山泥傾瀉後泳池地基外露

主人房向外面花園延伸，搭建了一個僭建物，有落地玻璃窗，又在花園加上一個有蓋僭建物。主人房下面亦挖空了一整層地庫，拆除了部份擋土牆，地庫的僭建物更延伸超過花園，並霸官地構建泳池。山泥傾瀉後，泳池的地基外露。

此外，單位的入口、客廳、睡房樓層亦有僭建物。

案件編號：HCAL2451/2025