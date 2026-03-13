聾啞美華求取回父物業部份業權案　法官裁美華勝訴　獲38%權益

聾啞人士美華的父親過世後，遭女保安阿娟逐出亡父留下的公屋，美華曾因而露宿家門。事件曾有電視台採訪而成城中熱話，美華最後入稟法院，聲稱曾出10萬元購屋，要求取回單位部份業權。但女保安卻堅稱美華在讓單位並無業權。案件早前經審訊後，區院暫委法官劉勝欣今(13日)頒判辭，裁定美華勝訴，並可得物業的約38%權益，女保安蕭榮娟則因非法驅逐美華，須付200元的象徵式賠償兼付訟費。



原告陳美華，兩名被告分別為死者陳國的唯一遺產執行人蕭榮娟以及蕭榮娟本人。

原告陳美華(右)稱曾出資10萬元夾錢買公屋，要求取回約四成的業權。(陳曉欣攝)

女保安蕭榮娟反指原告陳美華並無出資買公屋。(陳蓉攝)

事件曾有電視節目提及而成城中熱話

聾啞女子陳美華聲稱父親過世後，遭大廈女保安佔了其父單位，並被趕出門外。（林朗天和林振華攝 ）

由於原告陳美華是聾啞人士，被告蕭榮娟有寫字與她溝通。（林朗天和林振華攝）

聾啞女子陳美華。（林朗天和林振華攝）

美華稱父購公屋時曾出資10萬

原告陳美華是一名聾啞人士，其律師開案時透露，陳父於2002年5月以約26萬元購下李鄭屋邨第5座禮讓樓的公屋單位，美華聲稱曾出資10萬元，陳父同年6月3日定下遺囑，把單位受益人定為美華及她的舅母。

陳父臨終前1個月突改立遺囑

陳父在2017年12月去世，他臨終前1個月突另立遺囑，把遺產給予被告蕭榮娟。蕭在2018年1月向美華的舅父開出一張10萬港元的支票。

美華質疑蕭與其兄有秘密協議

美華質疑，蕭疑與美華胞兄陳耀基有秘密協議。文件顯示陳耀基不反對蕭得到單位，但蕭須向美華的舅舅付10萬元，及付陳耀基8萬元；蕭亦需與美華同住，並每月給美華3500元；若蕭在10年內出售單位，須分一半金額予美華；若10年後出售，則一筆過支付50萬元；蕭亦須負責單位的水電媒及差餉。

父重立遺囑前曾帶美華在公屋除名

美華結指，在美華申請公屋除名後13日，陳父便重立遺囑，時間巧合得令人不寒而慄，根本就是蕭的精心佈局，因為蕭是事件的最大得益者，望法庭頒令美華可取回約4成業權和獲得象徵式賠償。

辦除名手續時未有人解釋

原告陳美華出庭作供時指，不知道父親曾立新遺囑。其父曾叫她出10萬元「夾錢買樓」，她遂到銀行轉賬。她指2017年11月16日其父及蕭帶她到房委會辦除名手續時，兩人均沒向她解釋下。她又指簽署文件時，蕭態度「好惡」，她不知何事，又因聾啞而無法向職員查問，若有人向她解釋，她是不會簽的。

蕭入住單位後取走父的手錶及圖章

美華同意她曾在2017年10月申請公屋，但否認是想搬離涉案單位。美華又指，蕭和丈夫等人於2018年搬入單位，她見蕭等人在其父房間偷走手錶和圖章等，她感到害怕，覺很多方面遭蕭禁制，但父親已死，她無人可問。

辯方指美華在物業無業權

辯方反駁指美華並無出資，物業上亦無任何實質權益，並指若陳父知美華有出資，不會與美華一同簽署刪除戶籍的申請。法官關注蕭曾與美華的胞兄簽下「秘密協議」，當中有很多要承擔照顧美華的責任，辯方律師指，蕭當時是新移民，突然有機會有物業，這有如：「天跌落嚟嘅禮物」，蕭「肉隨砧板上」故當時答應了。

案件編號：DCCJ1098/2023