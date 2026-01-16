半世紀西環森美餐廳2.1起停業　店方未決定會否重開　嘆經濟轉差

以獨創「森美汁」馳名、屹立西營盤57年的老牌扒房「森美餐廳」，經營至本月底後將會暫時停業，進行內部裝修。第二代負責人葉小姐慨嘆，疫情後經濟轉差，還未決定會否重開餐廳，會持觀望態度，但她希望能與街坊再會。



森美餐廳屹立西環近60年。（資料圖片）

店二代嘆近年「冇錢賺」 堅持開店只為與熟客交流、求滿足感

第二代負責人葉小姐表示，餐廳內部殘舊，出現滲水問題，加上樓上劏房影響樓宇結構，須進行內部裝修，會暫時關門停業，本月31日為最後營業。不過，她仍未決定會否重開餐廳，抱持觀望態度。

葉小姐解釋，自疫情後經濟環境轉差，港人北上或外遊消費，同時內消費減弱，加上出現兩餸飯等餐飲業競爭，她觀察到餐廳生意轉差，有時晚市都未滿座，周末生意未能恢復疫情前的水平，整體經濟環境衰退，種種因素影響，但她稱不涉及業主加租。

被問若結業會否感到可惜，她強調仍有機會重開，視乎餐飲業的營商環境會否予人感覺朝氣勃勃。她又形容近數年幾乎「冇錢賺」，至於為何堅持營業，她形容是「真心喜歡做」，「我哋啲汁、甜品係自己整，會有個滿足感」，她又說與熟客、遊客交流期間感到開心。

餐廳創辦人葉聯於2017年曾接受《香港01》訪問。（資料圖片）

開業57年以自創森美汁聞名 英國前首相戴卓爾夫人、藝人周潤發曾光顧

森美餐廳在1969年在西環正街開業，其後遷至皇后大道西現址。餐廳曾吸引不少高官及茗人光顧，時任立法局官守議員張奧偉曾邀請餐廳創辦人葉聯，在立法局及行政局提供「到會」服務。餐廳的最大特色，是改良自法國黑椒汁、自家獨創的「森美汁」，由黑椒、蘑菇、煙肉、洋葱等材料煮成，一塊扒，一份汁，即叫即做。

另外，前港督麥理浩、尤德、英國前首相「鐵娘子」戴卓爾夫人，以及本港藝人周潤發、周星馳等，亦曾經是座上客。

森美餐廳門外原本掛有「安格斯牛」霓虹招牌，由創辦人葉聯設計、富華光管工程有限公司生產。（M+網頁截圖）

森美餐廳門外原本掛有「安格斯牛」霓虹招牌，由創辦人葉聯設計、富華光管工程有限公司生產，及至2013年收到屋宇署通知須拆卸，現時獲Ｍ+保育納入館藏，亦是M+第一個收藏的霓虹招牌。

餐廳佈局懷舊，用上昏黃的燈光及格仔枱布。（資料圖片）