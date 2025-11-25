教育臻善｜關注精神健康：為師生和家長打造正面積極健康校園文化

文：神召會康樂中學 蔡康年校長

在當今社會節奏急促、壓力日增的環境下，精神健康已成為教育工作不可忽視的一環。作為中學校長，我深信精神健康不僅是學生健康成長的基石，更是教師教學效能與家長家庭幸福的關鍵支柱。



本校自 2024 年起參與由香港心理衞生會主辦的「賽馬會擁抱生命系列 2.0 — 優質精神健康校園計劃」，至今已踏入第二年。這項為期兩年的精神健康支援項目，旨在為中學提供全面的精神健康培訓與服務，協助學校建立正面而健康的校園文化。我校以「全校參與」為核心理念，推動教師、學生及家長三大群體共同參與精神健康急救課程。我們的目標是從預防層面著手，幫助每位校園成員學會照顧自己的情緒需求，懂得在壓力中找到平衡，並在困難時相互支持，從而建立正面、積極、樂觀的健康校園文化。

讓教師成為精神健康文化的推動者

本校70位教師已分階段參加為期14小時的「精神健康急救（關懷青少年版）」課程，率先成為精神健康文化的推動者。去年，我與30多位同事完成了課程並獲頒培訓證書。這項課程讓我們學會了識別青少年常見的情緒問題，如抑鬱、焦慮和自傷，並掌握「ALGEE」五步介入法，包括觀察警號、提供支持和尋求專業協助等。香港心理衛生會的導師們講解清晰，結合事例和個案，內容系統且實用，使我們更有信心為學生提供適切的支援。此外，香港心理衛生會亦提供校園精神健康諮詢服務，他們的專業團隊(包括精神科醫生)為學校提供專業的諮詢服務。

讓學生成為朋輩的守護者

在學生層面，我們推行「精神健康急救（學生互助版）」課程，幫助學生提高心理健康意識，學會關注自己的情緒，及早辨識警號並尋求幫助。我們還鼓勵學生成為朋輩之間的精神健康守護者。約 200 名中四及中五學生將完成此培訓，建立良好的朋輩支援網絡，幫助在壓力中互相扶持，共同成長。此外，學校亦成立了「學生守護大使」，在校園內推廣精神健康知識、助人技巧，以及鼓勵學生關心個人、朋輩精神健康狀況。

讓家長成為家庭中的情緒支援者

我校亦為家長安排「精神健康急救（關懷青少年版）」課程(家長篇)，協助他們識別子女可能出現的情緒困擾，並掌握有效的干預技巧。我很欣賞本校30多位家長積極參與課程，十分難得。他們除了展現出對子女精神健康的關注與承擔外，我亦十分關注家長們自己的精神健康。我們期望家長不僅成為子女的支持者，更能在家庭中營造一個安全、關愛與和諧的氛圍。家長的參與不僅促進了學校與家庭的合作，也幫助孩子在壓力中找到解決的方法，讓學校和家長共同守護孩子的成長。

作為校長，我肩負著管理學校、支持學生和教師的責任。外界或許認為校長都十分堅強，但實際上，我亦會感到無助和壓力。面對香港教育制度的改變、學生的情緒困擾、教師的壓力及家長的期望，我也因此而經歷過孤單、無力和疲憊的時刻。除了信仰的支持外，這次培訓讓我更懂得處理自己的情緒，並明白只有先照顧好自己，才能更好地支持他人。透過全校上下的共同努力，我們必能建立一個正面、樂觀、積極和健康的校園文化。

作者：神召會康樂中學 蔡康年校長



現職神召會康樂中學校長，於加拿大西門菲莎大學(Simon Fraser University)取得經濟學碩士學位及香港理工大學得英語語文學碩士學位。現擔任教育局課程發展議會英國語文教育委員會主席(the Chairperson of the EDB Committee on English Language Education)，語文教育及研究常務委員會（語常會）委員 (Member of Standing Committee on Language Education and Research (SCOLAR))，香港青少年發展協會(大埔區)主席。



