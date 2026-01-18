今日新聞8分鐘｜單車女過路 遭貨Van撞斃｜的士撼箭咀車冒火光

渣打馬拉松2026｜至少1517人須治療 59跑手送院 2人危殆3人嚴重

渣打馬拉松今日（18日）舉行，今年有7.4萬人參賽，最多人跑10公里賽事，有3.1萬人參加。首先開跑為半馬拉松挑戰組及十公里挑戰組，均為凌晨5時半起步，其後全馬、半馬及其他十公里組陸續起步。截至下午4時，醫管局數字顯示59人送院，其中律敦治醫院有2名男子危殆；另外送院人士中，3人嚴重，29人穩定，25人已出院。

渣馬｜周潤發陪老友轉戰10公里 慢速完賽重享受 「唔志在成績」

渣打馬拉松今日（18日）舉行，今年有7.4萬人參賽，當中焦點落在第四次參加的影星「發哥」周潤發。現年70歲的他2023年「出道」渣馬，跑10公里賽事，其後在2024及2025年改跑半馬（21公里），去年稍有進步，以2小時24分鐘33秒完成賽事，他當時表示今年仍會跑半馬，並目標定為2小時20分，不過今年「降呢」回歸10公里賽事。他排在第7組起步。

長洲男留直升機坪附近阻運送病人 拍消防車罵消防員 涉兩罪被捕

本周二（13日）網上流傳影片，有巿民於長洲疑不滿被消防員勸喻遠離停機坪，因此與消防員對罵，並拍打消防車身。消防處早前指，已就事件向警方報案。警方今日（17日）表示，經調查後昨日（16日）拘捕一名48歲本地男子，涉嫌妨礙公職人員執行職務及刑事毀壞，檢獲他犯案時身穿的衣物。被捕男子現正被扣留調查，案件交由水警總區重案組繼續跟進。警方嚴厲譴責任何干擾緊急救援及公共安全行動的行為。

車Cam｜青朗公路箭咀車突切線 的士駛至猛撼 一度冒火光釀6傷

一輛為準備渣打馬拉松封路的箭咀車，昨晚在青朗公路發生車禍。車Cam片段顯示，一輛的士沿大欖隧道往荃灣方向行駛，右邊的箭咀車突然切線，的士懷疑收掣不及猛撼車尾。箭咀車被撞翻側，一度冒出火光，車上的雪糕筒及零件散落一地，橫亘路中。意外中6人受傷，均清醒送院治理。

上水單車女捱貨Van撞 昏迷送院搶救不治 司機涉危駕被捕

今日（18日）上午8時41分，警方接報，上水天平路及馬適路交界近安盛苑對開，一輛單車被駛至的輕型貨車撞到，女單車騎手受傷倒地。救援人員到場，55歲姓曹女事主陷入昏迷，由救護車送往北區醫院搶救，惟最終不治。經調查後，客貨車司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕，被帶返上水警署協助調查。

單車男扔共享單車落河！天橋嬉笑拍片直擊分享 LocoBike：已報警

覺得好玩？香港網絡流傳影片，有單車男晚上在天橋上拍片直擊將1輛共享單車舉高拋落河，現場傳出他和友人的嬉笑聲，他疑將影片上載到個人社交平台帳戶，被網民轉載至Threads公審。許多網民認為他本身是「單車友」，「點解可以對啲單車咁樣？」，又認為他等同「將自己嘅罪證掉出公海」。LocoBike回覆《香港01》表示，昨晚已收到許多市民的舉報，經確認，片段中的單車屬於LocoBike，他們已就事件報案並提交了相關證據。LocoBike會嚴肅處理事件。

地盤運唧車「半天吊」市民憂跌落街 專家：須設安全區圍封

本港3日內接連發生兩宗吊運奪命工傷。周一（12日）一名巴基斯坦籍男工在啟德德高道一地盤，疑被重達10噸的巨型水缸擊斃；昨日（14日）荃灣寶豐路一地盤，又有天秤以吊籠吊運風煤樽時，3支風煤樽墮下擊中3名工人，釀成1死2傷慘劇。今日（15日）再有涉及吊運的驚險片段曝光，網上瘋傳一段影片，可見一個地盤，有一架唧車從上而下吊落地面，下方未見有封路或禁止車輛行駛。片中傳出女聲慌稱：「咁都得？跌咗落街點算呀？」另一男子則稱：「下面都冇封路呀？」有專家指，雖類似手法無問題，但片中吊運範圍未見有圍封，重申吊運時必須設立安全區及要有吊運員、信號員及管工看管，另外唧車頭輕尾重，專家亦建議需要材料斗裝載吊運。

香港女子入境伊朗後失聯逾一星期 家人指女事主今凌晨已報平安

伊朗去年12月起多處出現示威及暴力衝突，造成大量人命傷亡及長時間「斷網」。目前保安局向伊朗發出紅色旅遊警示，呼籲港人調整行程，如非必要避免前赴。近日網上指一名24歲香港女子入境伊朗後失去聯絡，她的家人曾向本港入境處求助。該名女子的家人今日凌晨（17日）回覆《香港01》時表示，「好多謝你，感謝關心。𠵱家有消息，但未肯定，仲確認中 。」其家人後來在社交平台發文，確認女事主已報平安，稱「多謝大家幫忙同關心，呀妹借咗朋友電話打嚟報平安，𠵱家喺安全地方，身邊有朋友一齊，多謝各位朋友集氣幫忙」。

特朗普為取格陵蘭祭關稅 英法等盟國強烈批評 歐盟：反有利中俄

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月17日宣布，2月起對反對美國掌控丹麥自治領土格陵蘭、最近派兵赴該島的8個歐洲盟友加徵關稅，直到就美方獲得該島達成協議為止。對此，英國、法國、瑞典等國齊聲強烈批評。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）則指，特朗普的舉動致歐美盟友分裂，反有利中國和俄羅斯。

博主辦殺豬宴卻規模失控 數萬人湧入蹭飯宛如「喪屍圍城」

近日，博主「臥龍哥」原本想讓村裏留守老人和網友一起感受濃濃年味，於是在江西豐城舉辦一場殺豬宴，卻因規模失控變成一場「哄搶大戰」，網傳人數甚至高達4至5萬，引發全網熱議。「臥龍哥」事後哽咽道歉，承認自己「能力有限」，希望大家理解，並被當地派出所約談。