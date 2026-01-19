麻醉科醫生艾明高貪方便　用同事帳戶開嗎啡　醫委會譴責裁定失德

瑪麗醫院2022年公布，一名醫生不當獲取嗎啡類口服止痛藥，當時未有提及涉事者為許金山案專家證人、港大麻醉學系教授艾明高（Michael Garnet Irwin）。醫委會今日（19日）研訊，艾明高承認控罪，醫委會裁定他專業失德，予以譴責。



艾明高因背痛，曾獲醫生處方嗎啡類口服止痛藥。他承認為了方便繞過正常程序，於2022年2至7月期間，七度當同事登入醫管局臨床醫療資訊管理系統帳戶後，在他們不知情下自行處方過千顆藥物。



案件今日進行醫委會研訊，艾明高（左）出庭應訊。（洪戩昊攝）

案情指，2022年8月9日，醫管局接獲匿名投訴，指有瑪麗醫院醫生疑不當獲取嗎啡類口服止痛藥自用。醫委會及後收到港大醫學院院長劉澤星信函，指麻醉學系臨床助理教授艾明高不當取用藥物。

當年瑪麗醫院就事件報警，警方及後決定不起訴。另外院方亦與港大成立委員會共同調查，於2024年完成報告並提交給醫委會。

控方：艾明高同時擔任醫生及病人 處方逾千顆藥

控罪指艾明高於2022年2月23日至7月27日不當地，及/或在沒有進行合適醫學評估下，獲得作為危險藥物的羥考酮（Oxycodone）及作為第一類毒品的丁丙諾啡（Buprenorphine），違反《香港註冊醫生專業守則》。醫委會研訊小組表示會就艾明高被訓誡作全球通知。

艾明高曾接受脊椎手術，但背痛復發，曾獲醫生處方嗎啡類口服止痛藥。在2022年4月至7月期間，他曾九度獲處方止痛藥，當中只有兩次有相應就診紀錄。其餘七次，艾明高在同事登入醫管局臨床醫療資訊管理系統（CMS）後，在他們不知情下自行開出處方，涉及4名醫生。

控方形容艾明高的行為是「同時擔任醫生及病人」，5個月內經瑪麗醫院領取600多顆作為危險藥物的羥考酮及500多顆第一類毒品的丁丙諾啡。

藥物僅自用止背痛 承認為方便繞過程序

羥考酮用於治療中度至重度疼痛，具高度成癮性。丁丙諾啡同樣用於治療疼痛，副作用包括鴉片類物質成癮。艾明高承認控罪，辯方求情時稱藥物僅為自用，沒有過量服樂，是為了方便而繞過正常處方程序。辯方呈上艾明高道欺信，稱事發後有檢視醫管局的相關指引。

現在，在從任何醫生獲得藥物之前，我都會確保先接受適當的臨床評估。 艾明高道歉信

港大麻醉學系教授艾明高（Michael Garnet Irwin）曾為許金山案專家證人。（資料圖片／林樂兒攝）

研訊小組認為行為不當 予以譴責

醫委會研訊小組成員陳沛然、岑炳生、楊協和、馮丹媚聽取求情後，裁定艾明高行為不當、專業失德，違反《香港註冊醫生專業守則》。考慮到被告認罪、沒有前科，相信他已汲取教犯，再犯機會微，決定予以譴責。判詞又提到被告受到香港及海外同儕的強大支持（Tremendous Support），他在過去30年亦對麻醉學貢獻良多。

醫委會研訊小組表示會就艾明高被譴責作全球通知，至於其專科資格，將交由教育及評審委員會考慮是否採取進一步行動。