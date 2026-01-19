今日新聞8分鐘｜男子孭B跑全馬｜央視揭有菜農用被禁含毒農藥

土瓜灣奪命車禍車cam曝光｜拐杖翁近過完馬路 小巴轉彎撞飛數米

土瓜灣昨午（17日）發生奪命車禍，一輛私營小巴駛至土瓜灣旭日街及貴州街交界時，撞倒一名77歲老翁，他昏迷送院搶救逾7小時後不治；小巴司機被捕。

《香港01》獲得事發一刻車CAM片段，可見該名持拐杖老翁緩緩橫過馬路，差不多到達路中分隔安全島時，一輛全紅色車身的小巴無減速下右轉駛至，老翁嚇至窒步，本能反應起手擋，但已猝不及後被猛撞，飛彈數米；小巴隨即急剎停下。附近一名汽車音響店人員見狀，立即跑上前施援；多名途人亦揚手，協助指示救護車到場。

銀價新高｜上環金行限購5條銀條 有人攜家傭三度跨區排長龍入貨

美歐關係因為格陵蘭議題升溫，觸發投資者將資金轉泊入避險資產，金價及銀價再創新高。在上環的利昌金行近日大排長龍，今早9時開門前已有約40人排隊，等候購買銀條，每條4両約售4,000元。金行因顧客大增，規定每人限購5條。

有退休人士近月第三次到場，早前曾經「食白果」，因應現時有「限購令」帶同家傭到場買銀。她看好銀價升勢比金價更強勁，笑言「金已經買夠」。有沙田居民早上7時跨區到場排隊，稱一個月前購入10條銀條，按現時銀價升幅已有賺，但會收藏數年再放售。

吐露港GTR跑車失控「打波子機」撞石壆 司機棄車 碎片波及貨車

大埔吐露港公路發生車禍。周一（19日）清晨5時許，據報一輛日產GT-R R35跑車，與另一輛私家車，沿吐露港公路往沙田方向中線先後行駛，惟當途至近天賦海灣時，GT-R卻突然失控，有如「打波子機」般橫越數條行車線，先後撞向左右兩邊石壆。隨後在屋苑「嘉熙」對出的慢線位置停下。

渣打馬拉松2026︱眼鏡男孭B跑全馬 網民憂嬰兒腦震盪 戰績曝光

渣打馬拉松2026今日（18日）舉行，7.4萬人參賽，全馬（42.2公里）跑手竟然包括1名孭着嬰兒跑到眼鏡「半甩」的男子，惹來網民一面倒批評其行為自私。不少人擔心嬰兒會因長期搖晃致腦震盪，「chok（擢）都chok死，隔夜奶都嘔返出嚟」；有人質疑大會安檢形同虛設，要求DQ（取消資格）男子。到底該名男子的最後「戰績」如何？

渣馬2026│大會為殉職消防何偉豪默哀 同袍攜遺照完成半馬圓夢

渣打馬拉松2026於本周日（18日）上午舉行，其中，在大埔宏福苑五級大火中殉職的消防員何偉豪，原本報名參加是次半馬賽事。大會特別在半馬第三組賽事開始前，為何偉豪進行默哀儀式，在場人士均站立默哀一分鐘。此外，何偉豪的多名同袍，穿上印有他生前消防員號碼「18469」的上衣，以及將何的證件相帶在身旁參加半馬比賽，寓意一同完成賽事。

央視揭有菜農用被禁含毒農藥 整條村瀰漫藥味 村民：我都不敢吃

2025年11月，湖北省天門市某村被群眾舉報，有商戶及企業涉嫌違規使用並銷售國家明令禁止的含毒農藥克百威種植蔬菜。當地有村民直言：「我們自己根本不敢吃這裏種出來的菜。」

濱崎步突曬上海演唱會零觀眾照 疑反駁綵排說 稱是生涯最佳演出

日本天后濱崎步原定2025年11月29日要在上海舉辦亞洲巡迴演唱會，未料因首相高市早苗發言引發跟中國之間關係緊張，演唱會竟在前一天11月28日遭臨時取消，濱崎步仍選擇在零觀眾的狀況下完成演出。事隔近2個月，濱崎步似乎還在為此生氣，18日再發當時綵排照片當證據，更稱當時表演絕對是她生涯最佳演出。

內蒙古包鋼板材廠爆炸 2死84傷8失聯 相關責任人被警方採取措施

1月18日，內蒙古包頭市包鋼稀土鋼板材廠爆炸，其所屬的內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司（包鋼股份）1月19日發布公告稱，板材廠煉鋼作業部一個650m³飽和水、蒸汽球罐發生爆炸，造成2人死亡、8人失聯、84人受傷留院治療。

包頭市政府通報，已成立事故調查組深入調查事故原因和責任，將依法依規嚴肅追責失職失責人員，相關企業責任人已被警方採取措施。

應急管理部工作組已趕赴現場指導救援處置。國務院安委會決定對該起事故查處掛牌督辦。

西班牙兩列高鐵相撞脫軌 增至39死、170人傷

西班牙國民警衛隊1月18日證實，該國南部科爾多瓦省（Cordoba）當晚有兩列高速列車（High-Speed Rail）出軌。路透社報道，警方消息人士稱，這宗事故造成至少21人死亡。據西班牙國家電視台（RTVE）其後在19日報道，死亡人數增至39人，大約170人受傷，當中15人情況嚴重。