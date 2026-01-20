今日新聞8分鐘｜鐵騎士疑撼雀重創亡｜群鴿搶劫　男童抱頭呆望

政府飲用水紀律調查撤陳嘉信授勳 楊何蓓茵：不是懲罰是撤回獎勵

政府購買冒牌水風波去年8月爆出後，物流署被批評把關不力，特首李家超下令查找不足，倘涉人為因素，按公務員管理規則嚴肅處理。財經事務及庫務局局長許正宇及公務員事務局局長楊何蓓茵今日（20日）公布調查結果，楊何蓓茵表示，調查組發現三名物流署人員未達其職級應有水平，將停發增薪點，而雖認為物流署前署長陳嘉信沒有疏忽地方，但他在提升下屬工作表現有不足之處，會撤銷其銀紫荊星章：「撤回勳章唔係一個罰則，勳章制度本身係一個嘉獎制度，今次係撤回個獎勵，唔係懲罰，希望大家分清楚。」

南丫海難死因．專訪｜提及逝去家人仍落淚 家屬盼研訊能給予建議

南丫海難釀39死的事故發生於2012年，事件早已經過獨立調查，部份家屬仍一直堅持要召開死因庭。13年後終於有就事件而開的死因庭，死因裁判官將於明天(21日)作裁決，其中兩名堅持到底的家屬梁淑玲和趙炳全，早前接受訪問時稱，認為這次研訊有助解開他們的部份疑團，梁稱她聽到專家說，若船上有裝水密門，沉船時間可延遲1小時，她形容當刻感到「震撼」，但庭上提及其弟的供詞，仍不禁落淚。

但梁亦稱，事件沒有絕對的兇手，她明白逝者已矣，找到多少事實，亦無法彌補已失去的一切，但仍希望死因裁判官能給予合適建議。

新義安創辦人向前長子向華炎世殯設靈 O記反黑逾百警嚴陣以待

新義安創辦人向前長子向華炎，於2025年12月23日早上，在九龍城太子道西聖德肋撒醫院離世。向華炎喪禮於今日（19日）在世界殯儀館地下世界大禮堂舉行設靈儀式，並於明日（20日）舉行出殯，靈柩奉移和合石火葬場進行火化禮。向華炎曾為幫會最高掌權人，在江湖上無人不識，地位崇高，大批親友、後輩前往靈堂弔唁，各路江湖人物亦到場致祭。

據知，警方極為重視，早已部署大量警力在殯儀館周邊戒備，包括有組織罪案及三合會調查科（俗稱O記）、反黑組、機動部隊、警犬隊、衝鋒隊等人員，以防有突發情況，動員規模較以往其他黑幫人物的喪禮更大，更為嚴陣以待。其間警員在現場發現被通緝人士，將他們押上警車帶走。

東區走廊奪命車禍．有片｜鐵騎士疑撼雀拋出欄外 路面遺羽毛屍骸

柴灣東區走廊今午（19日）發生奪命車禍，一輛駛往柴灣方向的電單車，途至近香港專業教育學院（柴灣分校）對開時失事，58歲鐵騎士拋出車外，頭部重創送院不治。

網上流傳事發一刻的車cam片段，可見現場兩線行駛，右線的電單車駛至右彎時，懷疑被雀鳥撞中，車速突然減慢，越過左線後撞及防撞欄，鐵騎士拋離座駕，跌於欄杆外；電單車則餘勢未止，倚欄滑行數十米始停下，電單車全程沒有翻倒。

九龍公園麥當勞群鴿搶劫 男童欲救無從抱頭呆望

野鴿在香港隨處可見，經常成群結隊出沒。網上瘋傳一段影片，可見10多隻野鴿群，公然在九龍公園麥當勞戶外用餐區「搶劫」食客，肆無忌憚佔領餐盤、推倒飲料食物，橫掃枱上枱下，有男童親睹食物被掠奪，欲救無從。有目擊者在網上表示，「當日我坐隔離枱，有一隻做先頭部隊，先搶一條薯條，個妹妹嚇親起身離座，下一秒就已經係片入面嘅狀況。」

事件引起網民熱議，有人推測附近有人餵雀，亦有人估計鴿群長期捱餓而搶食。翻查互聯網，原來九龍公園麥當勞，已三番四次被群鴿「搶劫」。漁護署回覆查詢時表示，曾於今年1月7日到場巡視及提供意見，去年亦與相關部門聯合進行兩次針對非法餵飼的行動。就野鴿滋擾情況，署方會按需要向受影響人士或相關物業管理人，提供防治野鴿滋擾的建議。

警方無人機「行咇」憑觸覺擒13犯人 周五擴至山頂長洲多個警區

警方去年推出「小型無人機先導計劃」，透過無人機配合「警員觸覺」的高空監察，成功識破見警車即閃避、神色閃縮的通緝犯與毒販，至今已拘捕13人。

警方亦宣布將於本周五（23日）開展第二階段計劃，引入「自動化無人機庫」，巡邏範圍由邊境及西九龍，擴展至山頂、長洲及南丫島等旅遊熱點，而市區犯罪惡高空巡邏亦都會再擴展至荃灣、元朗、秀茂坪及中區警署四個警區，進一步強化搜救與罪案預防能力。

醫斷言甦醒渺茫 同學拍片呼喚快起來 8歲童車禍昏迷55天被喚醒

去年11月，湖南8歲男童劉楚熙因車禍昏迷，醫院一度斷言其甦醒機率渺茫。為了用聲音「刺激」，家屬收集了課堂片段及同學們的思念祝福，在病床前反覆播放。在昏迷第55天，劉楚熙終於對同學們的呼喚有反應，奇蹟般被喚醒。

碧咸大仔長文控訴父母 生日拒見新抱兼逼簽婚前棄權書

英國足球巨星碧咸（David Beckham）與長子布魯克林（Brooklyn Beckham）的家族裂痕再度升級。26歲的布魯克林1月19日透過Instagram發布長達6頁的聲明，首度打破沉默，揭露與父母長期失和的內幕，並對家族提出一連串嚴厲指控。