3年拘11名白牌車黑工　11名協助黑工以網約車平台工作人士同被捕

警方曾拘捕涉及網約平台的黑工司機及招攬來港、安排「一條龍」服務的本地人。勞工及福利今日（21日）回覆立法會議員譚鎮國提問稱，警務處於過去三年針對「白牌車」的執法行動中，拘捕了11名非法勞工，並以「串謀詐騙」等罪名拘捕了11名涉嫌協助非法勞工透過網約車平台非法在港工作的人士。



當局重申，政府一直致力打擊非法勞工，從而保障本地工人的就業機會，提醒從事非法工作屬嚴重罪行，非法勞工、僱主，以及協助和教唆他人從事非法工作的人士均會根據《入境條例》被檢控。根據入境事務處（入境處）記錄，去年包括與警務處等部門進行聯合行動的打擊非法勞工行動中，共拘捕1264名非法勞工及569名僱主。



2025年8月22日，警方公布拘捕內地司機非法載客取酬。（資料圖片/黃學潤攝）

譚鎮國提問指，根據政府數據，建造業及餐飲服務業的失業率高企，而且高於全港整體失業率，而有市民反映，不同行業均有非法勞工以低廉人工搶佔就業機會，更有企業濫用補充勞工優化計劃（優化計劃），嚴重打擊本地工人生計。有意見認為，為確保本地勞工優先就業，政府必須在輸入勞工的政策上嚴格把關，並須嚴厲打擊黑工。

勞工及福利局局長孫玉菡書面答覆時稱，為確保本地工人優先就業及考慮個別行業職位勞動力的供求情況和變化，優化計劃於二○二五年九月十日實施本地招聘的新規定，要求申請輸入侍應生及初級廚師的僱主在進行本地招聘期間，必須每周參加一次勞工處指定就業中心舉行的招聘會，即場面見求職者。

孫玉菡指，實施上述新規定後，餐飲服務業的輸入勞工申請宗數明顯回落，由二○二五年六月至八月每月平均近370宗，下降至九月後每月平均約260宗。實行更嚴格的人手比例規定下，輸入侍應生及初級廚師的獲批比例及人數均見下降，獲批人數由二○二五年六月至八月每月平均分別近610人及560人，減少至每月平均約560人及310人。

2025年8月22日，警方公布拘捕內地司機非法載客取酬，行動中截獲兩部私家車。（資料圖片/黃學潤攝）

去年拘捕1264名非法勞工及569名僱主

當局重申，政府一直致力打擊非法勞工，從而保障本地工人的就業機會，提醒從事非法工作屬嚴重罪行，非法勞工、僱主，以及協助和教唆他人從事非法工作的人士均會根據《入境條例》被檢控。根據入境事務處（入境處）記錄，去年包括與警務處等部門進行聯合行動的打擊非法勞工行動中，共拘捕1264及非法勞工及569名僱主。