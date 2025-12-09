南丫海難死因裁決三度改期　現定於明年1月21日裁決

2012年國慶日釀39死的南丫海難死因研訊，各方早前完成結案陳詞，案件原定於11月13日裁決，及後三度押後。據了解，案件現押後至明年1月21日進行裁決。



海難研訊歷時44日，由死因裁判官周慧珠審理。聆訊在2025年9月已完成證人作供及陳詞，案件原在11月13日裁決，後來押後至11月27日，之後再押後至12月4日。據了解，死因裁判官現定於2026年1月21日裁決，並預留1月22日的檔期。

39名死者為劉文麗、劉靜嵐、區曉霖、張月媚、張頌軒、傅玉靈、古文昌、郭亮瑩、郭文曦、何黃佩蘭、胡毓芬、黎翠玉、李瑞蘭、李詠梅、梁家杰、梁頌彩、林基玉、林嘉敏、林日、林蔚懿、司徒英、蘇貴媛、王惠娥、伍彩霞、徐凱盈、徐蓮好、徐志偉、許嘉偉、甄子祈、趙少琼、鄔寶甜、鄭先鑫、鄭燕蘭、陳榮基、陳敏盈、陳巧鑾、黃麗珍、IE, HWIE WENDY及比索志豪。

研訊共7名難屬參與，他們由大律師譚俊傑和李峰琦代表，其中2名家屬趙炳全及梁家杰的胞姐列席。研訊的利害關係方包括海事處、經營「海泰號」的港九小輪控股有限公司、建造兩艘船的財利船廠及香港電燈有限公司。

案件編號：CCDI 1075-1113/2012