今日新聞8分鐘｜屯刀漢伏擊　一家浴血反抗｜疑犯曾鑽穿天花淋尿

警旺角設路障「一炮雙響」 扣查兩車涉販毒及無牌駕駛 共拘3人

警方凌晨在旺角設置路障打擊罪案，期間扣查兩輛私家車，共拘捕3人。

尖沙咀酒店命案｜七旬夫婦疑不堪病魔折磨尋死 夫多處刀傷妻被捕

尖沙咀發生謀殺和企圖自殺案。一對七旬夫妻，昨午（22日）被發現雙雙昏迷在尖沙咀柯士甸路一間酒店房內，男事主送院不治，女事主其後回復清醒，被送上病房治理。

警方油尖警區重案組經調查後，得悉兩人為夫婦關係，疑受到長期病患困擾，因而尋死。男事主身上有多處刀傷，最嚴重傷勢是右頸，有大約2厘米長傷痕，相信由利器插入造成，遂以涉嫌「謀殺」罪名拘捕女傷者。

大興邨冷氣倒汗水埋積怨 樓上住戶持刀施襲 10歲女奪刀護父俱傷

今日（23日）早上7時35分，屯門大興邨興昌樓發生傷人案。有住戶報案，指其父親遭一名男子用刀襲擊。人員到場共4人送院，包括一家三口及一名男鄰居，其中44歲女傷者前臂有刀傷。

大興邨斬人｜男戶主細訴半年積怨升級來由 疑犯曾鑽穿天花淋尿

屯門大興邨今早（23日）發生持刀傷人案。樓上樓下兩住戶疑因冷氣「倒汗水」問題埋積怨，衝突最終演變成持刀襲擊。遇襲住戶謝先生受訪時細說，雙方糾紛可追溯至去年夏天，當時疑犯多次投訴及滋擾，其後更曾發生鑽穿天花淋臭水，據知相關液體為尿及煙灰水。直至今早，謝先生送10歲女兒返學時再遇疑犯，對方從紙袋取出菜刀，演變成近身糾纏，其女兒更一度嘗試奪刀，惟不果𠝹傷手，最終要由鄰居協助及報警求助。

據了解，謝氏一家去年8月曾因被鑽穿天花及被淋液體報警，警方亦拘捕涉案姓譚男子，惟最終房屋署決定以行政措施處理，故未有就刑事毀壞繼續追究。

解放軍發霸氣宣傳片：從今以後，決不允許有人對我大聲說話

1月21日，解放軍南部戰區空軍微信影音號發布戰機操演影片，並配文：「從今以後，絕不允許有人對我大聲說話。」

滬昆高速江西路段結冰 多車連環相撞1死4傷 車Cam紀錄全過程

1月21日晚，滬昆高速江西萍鄉市境內路段，因雨雪冰凍天氣道路結冰，發生多車連環相撞事故，造成1人死亡、4人受傷。

北河(明河)燒臘飯店涉違規聘外勞 深水埗明哥與接手經營者均否認

勞工處今日（21日）宣布有三名僱主違反「補充勞工優化計劃」有關本地招聘的規定，其中捲入事件的僱主為北河（明河）燒臘飯店及其經營者。根據資料，該飯店的商業登記持有人為長期免費派飯予區內基層及露宿者的「深水埗明哥」陳灼明，惟明哥澄清「唔關我事」，又解釋「北河(明河)」連該店的食肆牌照早已轉讓予另一經營者，對今次事件表示不知情，「清者自清」。

至於接手「北河（明河）」的新經營者亦否認涉事，強調「冇聘請過外勞」，他與明哥均回應指沒就事件收到勞工處通知或接觸。

安全帶新規例1.25生效 坐巴士遇壞帶怎辦？一文看指引免罰$5000

1月25日起所有公共交通工具和商用車，包括巴士，如已裝安全帶，乘客均須佩戴。針對法例生效初期的執行疑問，運輸署與警方今日（8日）記者會上釐清多項指引，包括若乘客遇上安全帶損壞、旅遊巴導遊及校巴保母是否可以繼續站立。下文將說明指引下容易遇到的問題，避免誤墮法網。