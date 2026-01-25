巴士安全帶新例今起生效　最高罰款多少？兒童是否需戴？一文看清

巴士安全帶新法例1月25日正式生效。乘客坐巴士時，若座位設有安全帶，必須強制佩戴，否則即屬違法。究竟有何罰則？如果安全帶損壞怎麼辦？有哪些交通工具受規管？一文看清新例多個重點。



1月25日起如巴士有配備安全帶就必須扣上，否則可被罰款5,000元及監禁3個月。（九巴提供相片）

1月25日起如巴士有配備安全帶就必須扣上，否則可被罰款5,000元及監禁3個月。（九巴提供相片）

1.乘搭哪些交通工具強制配戴安全帶？

由2026年1月25日起，所有新登記公共及私家巴士的乘客座位、私家小巴和貨車的後排乘客座位、特別用途車輛的司機和所有乘客座位必須安裝安全帶。如乘客的座位已有安全帶，則必須配戴。

此外，現有學生服務車輛必須在2028年12月31日前，在所有乘客座位加裝安全帶及保護式座椅，當日起如車輛未符合此規定，將不可接載學生。而

2.巴士安全帶法例罰款是多少？

如座位已安裝安全帶，乘客必須佩戴，違例最高可處罰款5,000元及監禁3個月。此外，如有15歲以下乘客在貨車後座或特別用途車輛乘客座位未佩戴安全帶，但司機仍然駕駛，司機最高可被處罰2,000元。

3.兒童是否要戴安全帶？

運輸署助理署長（技術服務）區家傑曾表示，如兒童能夠坐穩在座位上，便需佩戴安全帶以保障安全。至於未能坐穩的幼兒，成年乘客應先為自己佩戴好安全帶，再緊抱幼兒，減低意外發生的機會。

4.選擇企位是否違例？

運輸署表示，巴士乘客上車後可自由選擇座位或於下層站立，乘客離開座位後也可選擇重新坐下或於下層站立。助理署長（技術服務）區家傑曾稱，巴士下層已配備連續式扶手，地板則採用高摩擦力技術的設計，以確保乘客容易站穩。

5.巴士沒有安全帶怎算？

運輸署表示，目前全港約六成，即大概約3,500輛專營巴士已配備安全帶，包括所有新購的專營巴士車輛，以及獲政府資助加裝的現役雙層巴士。若座位本身未加裝安全帶，乘客可照常入座，不受法例檢控。

6.如何正確佩戴安全帶？

運輸署表示，不可2人或多人同時共用1條安全帶，而佩戴安全帶方法要正確，需留意5個重點，包括安全帶橫帶應橫過上大腿；斜帶應橫過肩膊中間，緊貼胸部至鎖骨位置；帶扣應垂於身旁而非身上；必要時，可調校安全帶長度；確保安全帶沒有其他物件纏着或壓着，並且沒有扭曲，然後才扣緊。